صاحب مصنع أبو طرطور: مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن

كشف محمد عبد العظيم، صاحب مصنع أبو طرطور للفوسفات، أن منجم السكري للذهب صرح كبير وهو من أكبر 10 مناجم في العالم.



وأضاف خلال لقائه في حلقة خاصة لأول مرة من داخل منجم السكري، يقدمها الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن منجم السكري وضع مصر ضمن الدول المنتجة للذهب على مستوى العالم.

احتياطات الفوسفات

وأكد محمد عبد العظيم، صاحب مصنع أبو طرطور للفوسفات، أن هضبة أبو طرطور تتميز بالعديد من المقومات المتميزة وبها احتياطات الفوسفات في العالم.



وأشار إلى أن مصر لديها احتياطي من الفوسفات يصل إلى مليار طن، موضحًا أن الشركة حققت حوالي 58 مليون طن في قطاع واحد من الفوسفات وقطاع آخر حققنا 10 ملايين طن.

