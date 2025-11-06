نجوم سوبر | الغيابات تضرب القوة الضاربة بـ الأهلي وسيراميكا كليوباترا

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر في الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة (السابعة بتوقيت الإمارات)، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.



ويقود مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي ونظيره فريق سيراميكا كليوباترا الحكم الدولي محمود البنا، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما يتولى محمود عاشور مهمة حكم الفيديو، يعاونه خالد حسين.



وتشهد النسخة الحالية من السوبر المصري منافسة قوية بين الأربعة الكبار، حيث يلتقي الفائز من مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مع المنتصر من مباراة الزمالك وبيراميدز في النهائي المقرر إقامته مساء الأحد المقبل في أبو ظبي.





غيابات الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا



يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ييس توروب في مواجهة نظيره فريق سيراميكا كليوباترا المرتقبة اليوم الخميس جهود كل من إمام عاشور، رغم اقتراب اللاعب من التعافي، إلا أن عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية تحتاج إلى فترة أطول.



كما يغيب حسين الشحات عن لقاء الأهلي وسيراميكا كليوباترا فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري بعد تعرضه لمزق عضلي، بالإضافة إلى مهاجم الفريق محمد شريف، والمدافع المغربي أشرف داري.





غيابات سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي



يفتقد فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة على ماهر خدمات كريم الدبيس الظهير الأيسر أمام النادي الأهلى في المباراة المقرر لها الخامسة مساء اليوم الخميس في إطار منافسات بطولة كأس السوبر المحلى.



ويغيب كريم الدبيس عن سيراميكا كليوباترا أمام فريق الأهلى بسبب تعرضه لإصابة مزق في العضلة الخلفية خلال التدريبات الأخيرة ويحتاج أسبوعين على الأقل للعودة مجددا للمشاركة في المباريات.



كما يفقد فريق الكرة الأول بنادي سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر خدمات عبد الله مجدى الذى تعرض لإصابة في العضلة الضامة والتي تحتاج وقتا للعودة مجددا للتدريبات وبالتالي يغيب عن مباراتي كأس السوبر المحلى.