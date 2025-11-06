قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل بعقد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي .. 14 ديسمبر
الأرصاد: طقس خريفي دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. وتحذيرات من شبورة وأمطار الأيام المقبلة
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
محافظ الإسكندرية يتفقد موقع حادث اشتعال سيارة بمحور المشير أبو ذكرى
نجم الأهلي السابق: الزمالك الأقرب لحسم السوبر أمام بيراميدز.. وناصر ماهر سيكون الورقة الرابحة
مدبولي: عملنا على توفير البنية الأساسية بكل مقوماتها للقطاع الصناعي
خلافات من 16 سنة و«تهديد لايف».. القبض على قاتـ.ل صاحب محل كشري حلوان
مقابل عفو إسرائيلي مشروط..واشنطن تقترح استسلام مقاتلي حماس في أنفاق رفح وتسليم الأسلحة
الصور الأولى لـ حادث تفحم سيارة بالإسكندرية ومصرع ركابها الثلاثة
الرئيس السيسي يهنئ كمبوديا بذكرى يوم الاستقلال
نادٍ يحلم بضم ميسي في صفقة قصيرة استعدادا لـ كأس العالم 2026 .. ما القصة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير لـ ييس توروب: جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالفوز

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

رد الإعلامي أحمد شوبير علي تصريحات ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بشأن مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

و كتب شوبير :جماهير الأهلي متشوقة تشوفك وأنت بتحتفل، لأن جماهير الأهلي لا ترضى إلا بالفوز''

وكان قد أكد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن مواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس السوبر المصري ستكون محطة مهمة في مشوار الفريق نحو لقب البطولة، مشيرًا إلى تطلعه لتحقيق أول تتويج له مع النادي في هذه المسابقة.

وقال توروب: «هذه هي المرة الأولى التي أحضر فيها بطولة السوبر المصري، لكن سبق أن حضرت إلى الإمارات من قبل في معسكرات مع الفرق، وأتمنى أن تكون فرصة لتحقيق لقب جديد مع الأهلي.. بعد المباراة الماضية أكدت أننا نعمل دائمًا على تطوير الأداء، وننظر باستمرار إلى الخطوة التالية من أجل تقديم الأفضل».

وأضاف المدير الفني: «متحمس للغاية لمشاهدة جماهير الأهلي غدًا في المدرجات أمام سيراميكا كليوباترا.. أعلم جيدًا مدى شغفهم وحماسهم، وقد شاهدت دعمهم الكبير في مناسبات سابقة، وأتطلع أن يكونوا حاضرین بكثافة لتشجيع اللاعبين بكل قوة».

وعن جاهزية اللاعبين، أوضح توروب أن محمد شريف شارك في مران أمس، وإمام عاشور حصل على جزء من المران».

واختتم تصريحاته قائلاً: «هدفنا واضح، وهو الوصول إلى المباراة النهائية عبر الفوز في مواجهة الغد.. دائمًا أقول إن الهجوم يمنحك الفوز في المباريات، لكن الدفاع القوي هو ما يصنع البطولات، وهذا ما نسعى لتطبيقه في كل خطوة».

أحمد شوبير ييس توروب الأهلي سيراميكا كليوباترا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

المجني عليه

هدده في لايف.. كواليس مقتل صاحب محل كشري شهير بحلوان

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025

بالرقم القومي.. طريقة الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 2025

ترشيحاتنا

عراقجي

وزير خارجية إيران: لا نتحمل حضور جهات أجنبية في ممر زنغزور

قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة

«جولة تحت سيطرة الاحتلال».. بي بي سي ترصد الدمار الشامل في غزة

كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تنتقد العقوبات الأمريكية وتتعهد بالرد بالمثل

بالصور

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية
القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

أبرزها الماء الدافئ.. مشروبات لعلاج احتقان الحلق

مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..
مشروبات لعلاج احتقان الحلق..

في أحدث إطلالة.. أمينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت
امينة خليل تثير الجدل بخصر منحوت

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة
طريقة عمل طاجن لسان عصفور باللحمة

فيديو

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

القوات المسلحة بالتعاون مع محافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدني تفتتح مجمع الأمل لورش الصناعات اليدوية والجلدية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد