ضحية لقمة العيش.. تشييع جثمان فتاة توفت في حادث الطريق الصحراوي

شيع العشرات من اهالي قرية ساقية أبو شعره بمركز اشمون في محافظة المنوفية جثمان إسراء أنور صادق والتي لقت مصرعها في حادث ميكروباص علي الطريق الصحراوي.

وادي الاهالي صلاة الجنازة علي الفتاة من مسجد القرية وودع الاهالي الجثمان بالبكاء والصراخ.

ولقت اسراء مصرعها هي وشابين من أبناء قرية شنواي المجاورة لهم اثناء توجههم الي العمل بمحطة تصدير بوادي النطرون للعمل وكسب لقمة العيش.

واكد الاهالي، ان الشباب يخرجون يوميا من اجل كسب لقمة العيش للعمل في محافظة البحيرة بمحطات تصدير الفاكهة.

وتابع الاهالي، انهم علموا بالحادث في التاسعة والنصف من خلال الانترنت ووسائل التواصل حيث يخرج ابناءهم عقب صلاة الفحر للعمل والعودة ليلا.

ولقي كلا من وليد عيد من قرية شنواي، محمود جمال حفنى من قرية شنواي، إسراء أنور صادق من ساقية أبو شعره مصرعهم في الحادث بينما اصيب آخرون من شباب القرية في الحادث.