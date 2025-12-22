اليوم.. فصل الكهرباء عن 10 مناطق بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة، اليوم الإثنين، ابتداءً من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 11 صباحاً، وذلك لأعمال الصيانة علي سكشن (1، 2) بلوحة توزيع كهرباء بيلا الجديدة.

وذكرت هندسة كهرباء بيلا، في بيان لها، أنَّ المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي هي : «المخبز الآلي - إسكان مبارك - المرور - المحكمة - الجمهورية - الري - فاطمة صالح - مغذي قرية إبشان - مغذي قرية أبو بدوي - مغذي قرية العلامية - وتوابعهم».

وأكدت هندسة كهرباء بيلا، أنّ إجراء الصيانة الدورية علي المغذيات والمحولات الكهربائية بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشدة المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة المذكورة.