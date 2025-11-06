شاهد ببلاش.. موعد مباراة الاهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري والقنوات الناقلة

يحتضن استاد هزاع بن زايد، قمة كروية مرتقبة تجمع بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا، اليوم الخميس.

وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري 2025، حيث يدخل الأهلي المباراة بصفته حامل لقب الدوري، ساعيًا لمواصلة هيمنته على الألقاب المحلية، بينما يطمح سيراميكا كليوباترا لمفاجأة "المارد الأحمر" وخطف بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.

طموح سيراميكا يصطدم بخبرة المارد الأحمر

يستعد فريق النادي الأهلي، لمواجهة قوية أمام سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، في لقاء مرتقب على ملعب «هزاع بن زايد» بمدينة العين الإماراتية، ضمن البطولة التي تضم أيضًا الزمالك وبيراميدز.

ويعتمد المارد الأحمر، على عناصره الدولية وخبرات لاعبيه في مثل هذه المواجهات الحاسمة، خاصة مع رغبة الفريق في بدء الموسم المحلي بأفضل شكل ممكن.

في المقابل، يخوض فريق سيراميكا كليوباترا المباراة بطموح كبير لتحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل إلى نهائي السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه، معتمدًا على الروح العالية للاعبيه بعد العروض القوية التي قدمها في الدوري.

مواجهات الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري

تعد هذه المرة الثالثة على التوالي التي يلتقي فيها الأهلي وسيراميكا في إطار السوبر المصري في نصف النهائي؛ حيث كانت المرة الأولى كانت في موسم 2023 ـ 2024، واستطاع الأهلي أن يطيح بسيراميكا كليوباترا بعد أن تغلب عليه بنتيجة هدف دون رد.

والمرة الثانية بين الأهلي وسيراميكا كانت في الموسم السابق 2025 ـ 2024، واستطاع الأهلي أن يفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2 ـ 1.

ويحمل لقاء الأهلي وسيراميكا اليوم، رقم 14 في تاريخ مواجهات الفريقين منذ أن صعد سيراميكا إلى دوري الأضواء والشهرة في موسم 2020 ـ 2021، حيث تفوق الأهلي على سيراميكا كليوباترا في معظم المباريات الـ 13 التي جمعتهما حتى الآن؛ حيث تمكن الأهلي من الفوز على سيراميكا في 11 مباراة، بينما كتب التعادل النهاية لمبارتين بنتيجة 1 ـ 1.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة

تقام مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025، على استاد هزاع بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الخامسة مساءً (5:00) بتوقيت مصر، السادسة مساءً (6:00) بتوقيت السعودية.

وتمتلك شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية حقوق بث مباريات كأس السوبر المصري بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي البطولة عبر شاشتها، وخصصت الشبكة قناة أبو ظبي الرياضية 1 (AD SPORTS 1) لنقل اللقاء، كما تنقل قناة أون تايم سبورت 2 المباراة للجمهور المصري.

وأسندت شبكة أبو ظبي الرياضية مهمة التعليق على المباراة، للمعلق فارس عوض على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بينما يعلق أيمن الكاشف عبر أون تايم سبورت.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا في كأس السوبر المصري 2025 - 2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "Starzplay"، كما يتيح الموقع الرسمي لـ "ADtv" خدمة البث المباشر للقناة.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

تردد قناة أون سبورت الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا

يأتي تردد قناة أون سبورت الناقلة لـ ماتش الاهلي وسيراميكا بث مباشر في كأس السوبر المصري 2025 كالتالي:

ـ القمر الصناعي: نايل سات

ـ التردد: 11862

ـ معامل الترميز: 27500

ـ الاستقطاب: أفقي

ـ معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية

يأتي تردد قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية الناقلة لمباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا بث مباشر في كأس السوبر المصري 2025 كالتالي:

ـ التردد: 11411

ـ الاستقطاب: أفقي

ـ معدل الترميز: 30000

ـ معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

التشكيل المتوقع لكلا الفريقين الأهلي وسيراميكا

من المتوقع أن يمثل فريق النادي الأهلي في مباراة اليوم، كلا من:

ـ حراسة المرمي: محمد الشناوي.

ـ خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي، أحمد حسن كوكا أو محمد شكري.

ـ خط الوسط: مروان عطية، محمد على بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه.

ـ خط الهجوم: أحمد مصطفى زيزو، أشرف بن شرقي، نيتس جراديشار.

أما فريق سيراميكا كليوباترا، فمن المتوقع أن يأتي تشكيله كالتالي:

ـ حراسة المرمى: محمد بسام.

ـ خط الدفاع: محمد صادق، رجب نبيل، أحمد هاني، جاستيس آرثر.

ـ خط الوسط: مروان أوتاكا، أحمد بلحاج، عمرو السولية.

ـ خط الهجوم: إسلام عيسى، فخري لاكاي، أيمن موكا.