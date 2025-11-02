بن رمضان وصلاح محسن أبرز الغيابات.. موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم، خاصة الأهلوية، موعد مباراة الأهلي والمصري التي تجمع بين الفريقين، في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز، حيث بات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أتم استعداد لمواجهة غريمه المصري في مباراة الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري هذا الموسم، والتي تحمل طابع خاص لدى جماهير الفريقين.

صراع الصدارة والوصافة في لقاء الأهلي والمصري

يخوض كلا من فريقي الأهلي والمصري مباراة اليوم، في ظل الصراع على صداراة جدول ترتيب الدوري المصري، طمعا في الصدارة، علمًا بأن الأحمر يحتل الوصافة برصيد 22 نقطة، بينما يأتي المصري في المركز الثالث برصيد 19 نقطة.

ويسعى الأهلي من خلال مباراة اليوم، لاستعادة الثقة من جديد بعد السقوط فى فخ التعادل فى الجولة الماضية أمام بتروجت 1 / 1 وفقدان نقطتين فى سباق المنافسة على صدارة الدوري، ويعد التعثر الأول للمدرب الدنماركي ييس توروب المدير الفنى الجديد .

بينما يسعى المصري الى التقدم خطوة، ومزاحمة الأهلي على وصافة الدوري، مستغلا حالة التذبذب في مستوى الأحمر وتعادله الأخير مع بتروجت، وحالة عدم الرضا لدى جماهيره.

الأخطاء الدفاعية صداع في رأس توروب

سعى ييس توروب المدير الفنى الجديد للأهلي، خلال الأيام القليلة الماضية على علاج كافة الأخطاء التى ظهرت على الفريق، خاصة فى الناحية الدفاعية التى تمثل ارهاق كبير للفريق، فى ظل الأخطاء الدفاعية الفادحة والمتكررة فى كافة المباريات الأخيرة، حيث منى مرمى الأهلي بـ 13 هدفا فى 13 مباراة، وهو رقم ومعدل كبير للغاية.

وأكد توروب خلال المحاضرة الفنية، على أهمية تحقيق الفوز واستعادة نغمة الانتصارات سريعا قبل بطولة السوبر، مطالبا لاعبيه بالتركيز الشديد طوال أحداث اللقاء، فضلا عن أهمية التمركز الصحيح لكافة اللاعبين فى كافة المراكز وفى مقدمتها الدفاعية.

المصري يحفز لاعبيه بالمكافآت

حرص التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للنادي المصري، على تجهيز كافة لاعبيه فى التدريبات الأخيرة، وعقد جلسة خاصة مع لاعبي الفريق، حذرهم خلالها من الانتفاضة المتوقعة من لاعبي الأهلي، بعد تعثر الأهلي في المواجهة الأخيرة أمام بتروجت بالتعادل بهدف لكل فريق.

كما حرص مجلس إدارة المصري على تحفيز لاعبي الفريق قبل اللقاء المرتقب، وذلك من خلال صرف مكافآت التأهل إلى دور المجموعات بالكونفدرالية.

ويغيب عن المصري صلاح محسن هداف الفريق، بعد حصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الفريق أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، فيما يغيب ميدو جابر صانع ألعاب النادي المصري، بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها عقب مباراة سموحة، إصابته بتمزق في الرباط الخارجي للركبة.

غيابات الأهلي ضد المصري البورسعيدي في الدوري

يغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عدد كبير من اللاعبين، في مقدمتهم:

ـ حسين الشحات بسبب إصابته بتمزق في وتر العضلة الخلفية.

ـ إمام عاشور إصابة فيروسية.

ـ محمد شريف بسبب إصابته بشد من الدرجة الثانية في العضلة الضامة.

ـ أشرف داري بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

ـ أحمد رضا بسبب إصابته في غضروف الركبة.

ـ محمد علي بن رمضان بسبب إصابته في العضلية الخلفية.

ـ مصطفى العش استبعاد فني

ـ أحمد عابدين أسباب فنية.

ـ حمزة علاء استبعاد فني.

ويستعيد فريق الاهلى بقيادة الدنماركى ييس توروب، جهود الثنائى مروان عطية وأحمد نبيل كوكا لاعبي الفريق في مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بعد انتهاء الإيقاف لتراكم البطاقات.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

يحتضن استاد برج العرب، المباراة المقرر خوضها مساء اليوم الأحد، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويمكن مشاهدة أحداث هذا اللقاء، عبر شاشة قنوات أون سبورت، وتقرر أن يكون معلق مباراة الأهلي والمصري هو محمد الكواليني من خلال قناة on Sport1.

أمين عمر يقود المباراة تحكيميا

يدير المباراة، الحكم الدولي أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد توفيق طلب كمساعد ثانٍ، فيما يتولى عبد الرحمن صالح مهمة الحكم الرابع.

وفي غرفة تقنية الفيديو (VAR)، أسندت اللجنة المهمة إلى محمود دسوقي حكمًا للفيديو، ويعاونه طارق مصطفى حكمًا مساعدًا للفيديو.