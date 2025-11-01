قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو أديب عن افتتاح المتحف الكبير: يحمل معاني إنسانية كثيرة
بعد افتتاح المتحف الكبير .. الجفري يستشهد بوصف ابن خلدون عن مصر
صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟
أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد مشاركتها فى حفل افتتاح المتحف الكبير
الإصلاح والنهضة: المتحف المصري الكبير إنجاز يُثبت عظمة مصر في ظل توحد الرؤية والإرادة
برلماني: المتحف المصري الكبير إنجاز حضاري يعكس عظمة مصر الجديدة في عهد الرئيس السيسي
حسام وإبراهيم حسن: سعداء بمواصلة الإنجازات في عهد الرئيس السيسي بافتتاح المتحف الكبير
من باريس إلى نيودلهي .. افتتاح المتحف المصري الكبير حديث الصحافة العالمية
رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026
صحيفة عبرية: أزمة تجنيد الحريديم تعمق الانقسام الوجودي في إسرائيل
أحمد موسى: الرئيس السيسي يفتتح الآن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير
قيادي بالجبهة الوطنية: مشهد افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة حضارية ملهمة
السداد أونلاين.. الاستعلام بطريقة بسيطة عن مخالفات المرور برقم اللوحة

خالد يوسف

يبحث المواطنون، وأصحاب السيارات "الملاكي والأجرة"، عن طريق سهلة للاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مجانا، نظرا لقرب انتهاء العام 2025، حيث يحرص المواطنون على دفع مخالفات المرور خوفا من أي زيادات في العام الجديد، لذا يتيح موقع صدى البلد تقديم رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، وكيفية دفع الغرامة أونلاين.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

ـ سجل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

ـ اضغط على أيقونة «بيانات المرور».

ـ اضغط على أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المركبات».

ـ كتابة الرقم القومي.

ـ اضغط على رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام ثم الحروف.

ـ اختر إجمالي مخالفات المرور، لتظهر الرسوم المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر منصة مصر الرقمية

ـ سجل الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الضغط هنـــــــــــــــــا.

ـ اضغط على أيقونة «مركباتي».

ـ اختر الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

ـ اكتب الرقم الخاص بالسيارة للاستعلام.

خطوات دفع المخالفات المرورية عبر الإنترنت

ولسداد المخالفات المرورية، يجب اتباع الخطوات التالية:

ـ سجل على الموقع الإلكتروني لنيابة المرور من خلال الضغط هنـــــــــا.

ـ اضغط على أيقونة «سداد المخالفات».

ـ اكتب الرقم الخاص بالسيارة.

ـ اضغط على أيقونة «عرض المخالفات».

ـ اختر المخالفات التي ستقوم بسدادها.

ـ اختر طريقة الدفع.

ـ اضغط على أيقونة «التأكيد».

مخالفات المرور التي لا يجوز التصالح عليها

وهناك مخالفات التي يلتزم قائد السيارة بدفع قيمتها بالكامل ولا يجوز التظلم عليها، وجاءت كالآتي:

ـ تلاعب صاحب السيارة بأرقام أو بحروف اللوحة المعدنية الخاصة بالمركبة.

ـ سير قائد السيارة عكس الاتجاه.

ـ السير بدون رخصة السيارة على الطريق.

ـ تعدي قائد المركبة على رجل المرور في الشارع.

ـ عقوبة انتهاء مدة رخصة قيادة.

ـ تركيب قائد السيارة جهاز إنذار يخالف القانون.

ـ عقوبة السير بسيارة الفرامل الخاصة بها غير صالحة لاستخدام.

ـ تركيب قائد السيارة سرينة هوائية مخالفة للقانون.

ـ مشاركة قائد السيارة في موكب الأفراح.

ـ عقوبة عدم قيام قائد السيارة بإبلاغ قسم الشرطة عن الحادث الذي تسبب في وقوع إصابات.

ـ عدم وجود طفاية حريق داخل السيارة.

ـ السير بالسيارة والزجاج بها مكسور.

ـ تركيب قائد السيارة ستائر تحجب الرؤية في الكبينة.

ـ تركيب زجاج ملون «فامية» في السيارة يحجب الرؤية.

- عقوبة قيادة السيارة دون حزام أمان.

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

سلمي أبو ضيف وهدي المفتي واحمد مالك وغزي يشاركون فى احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير

بالزي الفرعوني وعلم مصر..محافظ الشرقية يشهد عروضا فنية واستعراضية احتفالا بإفتتاح المتحف المصري الكبير

