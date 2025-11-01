السداد أونلاين.. الاستعلام بطريقة بسيطة عن مخالفات المرور برقم اللوحة

يبحث المواطنون، وأصحاب السيارات "الملاكي والأجرة"، عن طريق سهلة للاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مجانا، نظرا لقرب انتهاء العام 2025، حيث يحرص المواطنون على دفع مخالفات المرور خوفا من أي زيادات في العام الجديد، لذا يتيح موقع صدى البلد تقديم رابط الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة، وكيفية دفع الغرامة أونلاين.

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع النيابة العامة

ـ سجل الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

ـ اضغط على أيقونة «بيانات المرور».

ـ اضغط على أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المركبات».

ـ كتابة الرقم القومي.

ـ اضغط على رقم اللوحة المعدنية الخاص بالسيارة، بكتابة الأرقام ثم الحروف.

ـ اختر إجمالي مخالفات المرور، لتظهر الرسوم المطلوبة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور عبر منصة مصر الرقمية

ـ سجل الدخول على منصة مصر الرقمية من خلال الضغط هنـــــــــــــــــا.

ـ اضغط على أيقونة «مركباتي».

ـ اختر الاستعلام عن مخالفات المرور للسيارة.

ـ اكتب الرقم الخاص بالسيارة للاستعلام.

خطوات دفع المخالفات المرورية عبر الإنترنت

ولسداد المخالفات المرورية، يجب اتباع الخطوات التالية:

ـ سجل على الموقع الإلكتروني لنيابة المرور من خلال الضغط هنـــــــــا.

ـ اضغط على أيقونة «سداد المخالفات».

ـ اكتب الرقم الخاص بالسيارة.

ـ اضغط على أيقونة «عرض المخالفات».

ـ اختر المخالفات التي ستقوم بسدادها.

ـ اختر طريقة الدفع.

ـ اضغط على أيقونة «التأكيد».

مخالفات المرور التي لا يجوز التصالح عليها

وهناك مخالفات التي يلتزم قائد السيارة بدفع قيمتها بالكامل ولا يجوز التظلم عليها، وجاءت كالآتي:

ـ تلاعب صاحب السيارة بأرقام أو بحروف اللوحة المعدنية الخاصة بالمركبة.

ـ سير قائد السيارة عكس الاتجاه.

ـ السير بدون رخصة السيارة على الطريق.

ـ تعدي قائد المركبة على رجل المرور في الشارع.

ـ عقوبة انتهاء مدة رخصة قيادة.

ـ تركيب قائد السيارة جهاز إنذار يخالف القانون.

ـ عقوبة السير بسيارة الفرامل الخاصة بها غير صالحة لاستخدام.

ـ تركيب قائد السيارة سرينة هوائية مخالفة للقانون.

ـ مشاركة قائد السيارة في موكب الأفراح.

ـ عقوبة عدم قيام قائد السيارة بإبلاغ قسم الشرطة عن الحادث الذي تسبب في وقوع إصابات.

ـ عدم وجود طفاية حريق داخل السيارة.

ـ السير بالسيارة والزجاج بها مكسور.

ـ تركيب قائد السيارة ستائر تحجب الرؤية في الكبينة.

ـ تركيب زجاج ملون «فامية» في السيارة يحجب الرؤية.

- عقوبة قيادة السيارة دون حزام أمان.