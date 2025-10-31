فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025

يهتم عدد كبير من الشباب والكبار بمعرفة تفاصيل الوظائف التي يتم الاعلان عنها من خلال جهات حكومية، خاصة وزارة الشباب والرياضة، التي تعلن كل فترة عن حاجتها الى وظائف، برواتب مجزية في القاهرة والمحافظات، حيث أعلنت عن توفر فرص عمل للشباب ، بهدف كسب دخل ثابت وتطوّر مهني جيد، وذلك بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر المعنية بتوفير فرص عمل للشباب بشركات القطاع الخاص والاستثماري للقضاء على البطالة.

التخصصات المطلوبة للوظائف

توفر شركة ماف كارفور «ماجد الفطيم» فرص عمل للشباب بالشيخ زايد والتجمع الخامس والقاهرة الجديدة، في التخصصات الآتية:

ـ مدير فرع .

ـ مدير قسم .

ـ كاشير .

ـ منسق ممرات .

ـ موظف خضار وفاكهة .

ـ موظف استلامات .

ـ مبيعات اجهزة .

ـ موظف أمن .

ـ شيف جزارة .

ـ شيف أجبان .

ـ شيف خباز .

ـ شيف حلواني .

ـ شيف سخن .

ـ شيف أسماك .

ـ باريستا .

ـ فني كهرباء .

ـ فني صيانة تكييف وتبريد .

شروط القبول في وظائف الشباب والرياضة

يشترط للقبول في الوظائف المعلن عنها توافر الآتي:

ـ مؤهل متوسط على الأقل .

ـ مطلوب ذكور وإناث .

ـ موقف واضح من التجنيد للذكور .

مميزات القبول في الوظائف

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات التالية:

ـ رواتب مجزية تُحدد حسب الخبرة ويطبيق الحد الأدنى للأجور.

ـ عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع .

ـ أرباح وزيادات سنوية .

ـ تأمين طبي عائلي .

ـ تأمين اجتماعي .

ـ وسائل انتقال .

ـ نمو وظيفي مستمر .

ـ بيئة محفزة للإبداع .

ـ فريق محترف وداعم .

خطوات التقديم على وظائف الشباب والرياضة

على الراغبين في شغل وظائف الشباب والرياضة، التقديم على الوظائف من خلال استمارة التوظيف المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة، وللمزيد من الوظائف يمكن زيارة موقع توظيف مصر، بالضغط هـــنـــــــــا.