قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«بلاش الكلاكسات والكل هيتعمل له Face ID».. موعد افتتاح المتحف للجميع
احذر من التدخين.. حسام موافي يشرح كيفية الإصابة بـ تصلب الشرايين
مصر تكتب فصلًا جديدًا في تاريخ الحضارة| زاهي حواس لـ صدى البلد: 600 شخصية عالمية تشهد افتتاح المتحف المصري الكبير
كبير الأثريين: الفراعنة كانوا يعتقدون أن الدفن في مصر يعني دخول الجنة
فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025
وزير الثقافة يشارك في مراسم تنصيب الأنبا سيميون بابادوبولوس مطرانا ورئيسًا لدير سانت كاترين
بعد التهديد الأمريكي.. الرئيس الفنزويلي يطلب النجدة من روسيا والصين
عباس يمنح أبو الغيط الوشاح الأكبر من وسام دولة فلسطين
مواجهات مسلحة وتوسع نفوذ الدعم السريع في شمال كردفان
سلاح أبيض ودرع خشبي.. قرار بشأن واقعة التعدي على سيدتين بالإسكندرية
الرئيس السيسي: دعم مصر الكامل لسيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ووحدة وسلامة أراضيها
الإسماعيلي 2007 يهزم الزمالك 5-0 في دوري الجمهورية للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فرص عمل للشباب في جميع المحافظات.. وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025

وظائف وزارة الشباب والرياضة
وظائف وزارة الشباب والرياضة
خالد يوسف

يهتم عدد كبير من الشباب والكبار بمعرفة تفاصيل الوظائف التي يتم الاعلان عنها من خلال جهات حكومية، خاصة وزارة الشباب والرياضة، التي تعلن كل فترة عن حاجتها الى وظائف، برواتب مجزية في القاهرة والمحافظات، حيث أعلنت عن توفر فرص عمل للشباب ، بهدف كسب دخل ثابت وتطوّر مهني جيد، وذلك بالتعاون مع مبادرة توظيف مصر المعنية بتوفير فرص عمل للشباب بشركات القطاع الخاص والاستثماري للقضاء على البطالة.

التخصصات المطلوبة للوظائف

توفر شركة ماف كارفور «ماجد الفطيم» فرص عمل للشباب بالشيخ زايد والتجمع الخامس والقاهرة الجديدة، في التخصصات الآتية:

ـ مدير فرع .

ـ مدير قسم .

ـ كاشير .

ـ منسق ممرات .

ـ موظف خضار وفاكهة .

ـ موظف استلامات .

ـ مبيعات اجهزة .

ـ موظف أمن .

ـ شيف جزارة .

ـ شيف أجبان .

ـ شيف خباز .

ـ شيف حلواني .

ـ شيف سخن .

ـ شيف أسماك .

ـ باريستا .

ـ فني كهرباء .

ـ فني صيانة تكييف وتبريد .

شروط القبول في وظائف الشباب والرياضة

يشترط للقبول في الوظائف المعلن عنها توافر الآتي:

ـ مؤهل متوسط على الأقل .

ـ مطلوب ذكور وإناث .

ـ موقف واضح من التجنيد للذكور .

مميزات القبول في الوظائف

يحصل المقبولون في الوظائف على الحقوق والمميزات التالية:

ـ رواتب مجزية تُحدد حسب الخبرة ويطبيق الحد الأدنى للأجور.

ـ عدد 2 يوم إجازة في الأسبوع .

ـ أرباح وزيادات سنوية .

ـ تأمين طبي عائلي .

ـ تأمين اجتماعي .

ـ وسائل انتقال .

ـ نمو وظيفي مستمر .

ـ بيئة محفزة للإبداع .

ـ فريق محترف وداعم .

خطوات التقديم على وظائف الشباب والرياضة

على الراغبين في شغل وظائف الشباب والرياضة، التقديم على الوظائف من خلال استمارة التوظيف المخصصة من قبل وزارة الشباب والرياضة، وللمزيد من الوظائف يمكن زيارة موقع توظيف مصر، بالضغط هـــنـــــــــا.

فرص عمل للشباب وظائف وزارة الشباب والرياضة 2025 وزارة الشباب والرياضة شركة ماف كارفور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

قفز 600 جنيه فجأة.. سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة

المتحف المصري الكبير

بالساعة والتاريخ| موعد حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. صور

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 فاق التوقعات

المتحف المصري الكبير

القنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

عبد الباسط عبد الصمد

وفاة نجل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.. موعد الجنازة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

حلها بكرة.. أخطاء تتسبب في نفاد رصيد عداد الكهرباء

عبير صبري

فنانون يحتفون بافتتاح المتحف المصري الكبير: حدث عالمي يجسد عظمة مصر

الملك تشارلز الثالث وشقيقه الأمير أندرو

فضيحة إبستين.. الملك تشارلز يجرد شقيقه من جميع ألقابه الملكية

ترشيحاتنا

إليسا

إليسا تصل العقبة استعدادا لحفل الغد

هيفاء وهبي

إحنا الشلة.. هيفاء وهبي تطرح فيديو كليبها الجديد

نجوى كرم

نجوى كرم تحيي حفلا غنائيا في قطر .. 28 نوفمبر

بالصور

ليه ناس كتير مدمنة جبنة؟.. تعرف على السر الحقيقي وراء اشتهاء الجبن

لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟
لماذا يدمن البعض تناول الجبنة أكثر من غيرهم؟

فاكهة أم عصير؟.. دراسة تكشف الخيار الأكثر أمانًا لمرضى السكري

شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري
شرب العصير أم تناول الفاكهة أفضل لمرضى السكري

أخبار السيارات| عيوب تسلا سايبرتراك تتفاقم.. وهوندا تسحب 700 ألف سيارة من الأسواق

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

بعد فشلها في السيارات الكهربائية.. جنرال موتورز تسرح آلاف الموظفين

جنرال موتورز
جنرال موتورز
جنرال موتورز

فيديو

أزمه رحمه محسن

خفايا زواج الـ 4 أشهر| المأذون يكشف سر رحمة محسن ورجل الأعمال.. وماذا حدث في 2024؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصاريكتب: المتحف الكبير..افتتاح القرن الذي سيغيّر وجه السياحة في مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

المزيد