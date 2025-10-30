قبل ساعات من الافتتاح.. معلومات عن موقع ومقتنيات وأسعار الدخول للمتحف المصري الكبير

يجذب المتحف المصري الكبير، المقرر افتتاحه يوم السبت 1 نوفمبر 2025، في احتفالية كبرى تمتد على مدار ثلاثة أيام بمشاركة عدد من قادة الدول وكبار الشخصيات الدولية، إهتمام عدد ضخم من المتابعين، سواء في مصر أو خارجها، ويسعى الجميع الى التعرف على معلومات حول مشروع بناء المتحف، الذي سيفتتح رسميًا أمام الزوار اعتبارًا من الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، بعد انتهاء فعاليات وعروض الافتتاح العالمية.

معلومات عن مشروع بناء المتحف المصري الكبير

في إطار الاستعدادات النهائية لافتتاح المتحف المصري الكبير، قررت وزارة السياحة والآثار، إغلاق المتحف مؤقتًا أمام الجمهور اعتبارًا من 15 أكتوبر الجاري وحتى 4 نوفمبر المقبل، لاستكمال كافة التجهيزات التنظيمية واللوجستية الخاصة بالحدث التاريخي المرتقب.

وذكرت وزارة السياحة والآثار عبر موقعها الإلكتروني، أن المتحف المصري الكبير، يعد من أضخم المشروعات الثقافية في تاريخ مصر الحديث، حيث تعود فكرة إنشائه إلى تسعينيات القرن الماضي، بينما تم وضع حجر الأساس عام 2002 في موقع فريد يطل على أهرامات الجيزة، تحت رعاية منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين.

وأوضحت وزارة السياحة والآثار، أن مصر أطلقت مسابقة دولية لتصميم المتحف، فاز بها المكتب الأيرلندي Heneghan Peng Architects، الذي صمم مبنى المتحف بحيث تتلاقى أشعة الشمس المنبعثة من قمم الأهرامات الثلاثة لتشكل كتلة مخروطية هي المتحف ذاته.

بدأ التنفيذ في مايو 2005، وتأسس داخله أكبر مركز لترميم الآثار في الشرق الأوسط عام 2006، والذي افتُتح عام 2010، وفي عام 2016 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء هيئة المتحف المصري الكبير، ثم أعيد تنظيمها بموجب القانون رقم 9 لسنة 2020 كهيئة عامة اقتصادية تتبع وزير السياحة والآثار.

وقد أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتشكيل مجلس أمناء المتحف برئاسته، وعضوية نخبة من الشخصيات المصرية والدولية البارزة لدعم وإدارة هذا المشروع الثقافي العملاق.

ـ يقع المتحف المصري الكبير على هضبة الأهرامات في محافظة الجيزة على بُعد كيلومترين فقط من أهرامات الجيزة

ـ تبلغ مساحة المتحف حوالي 500 ألف متر مربع، منها 45 ألف متر مربع مخصصة لقاعات العرض المتحفي

ـ المساحة الإجمالية للمشروع تبلغ 117 فدانًا

ـ بدأت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير في عام 2002

ـ مصر أعلنت عن مسابقة دولية لتصميم المتحف شارك فيها 1557 تصميمًا من 83 دولة حول العالم، فاز فيها الاستشاري الأيرلندي "هينيجان بينج

ـ وضع حجر الأساس للمتحف في عام 2002، وبدأ العمل الفعلي في البناء عام 2005.

ـ تم استخدام أحدث التقنيات العالمية عند تصميم المتحف

ـ يضم المتحف المصري الكبير أكثر من 100 ألف قطعة أثرية أصلية عن الحضارة المصرية

ـ يعرض المتحف مجموعة الملك توت عنخ آمون كاملة لأول مرة في التاريخ

ـ يعد منبرًا لنشر المعرفة عن الحضارة المصرية في جميع أنحاء العالم.

ـ يسهم في تعزيز الهوية الوطنية والفخر بالتاريخ المصري لدى الأجيال الجديدة

ـ يوفر آلاف فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويزيد من الدخل القومي من قطاع السياحة.

عنوان المتحف المصري الكبير

يقع المتحف المصري الكبير في محافظة الجيزة على طريق مصر ـ الفيوم الصحراوي، بالقرب من هضبة الأهرامات، في موقع يعد من أهم المناطق السياحية والأثرية في العالم، وهناك محطة الخط الرابع من مترو الانفاق، تساعد على الوصول سريعا إلى المتحف، يتم تجهيزها.

ويمنح موقع المتحف المصري الكبير، الزائر تجربة فريدة تجمع بين مشاهدة الأهرامات الثلاثة وزيارة أضخم متحف في العالم مخصص للحضارة المصرية القديمة.

محتويات المتحف المصري الكبير

ذكر تقرير وزارة السياحة والأثار، أن المتحف يضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية تمثل مختلف مراحل التاريخ المصري منذ عصور ما قبل الأسرات وحتى العصرين اليوناني والروماني.

ويعد من أبرز مقتنياته كنوز الملك توت عنخ آمون التي تعرض لأول مرة كاملة منذ اكتشاف مقبرته عام 1922، إلى جانب مراكب الملك خوفو ومجموعة الملكة حتب حرس، فضلًا عن تماثيل الملوك رمسيس الثاني ومرنبتاح وغيرها من القطع الأثرية النادرة.

ويضم المتحف قاعات عرض ضخمة، والدرج العظيم، وقاعة العرض التفاعلي، إضافة إلى مرافق ثقافية وتعليمية تشمل:

ـ متحف للأطفال لتبسيط مفاهيم الحضارة.

ـ مركز تعليمي وتدريبي في علوم الترميم وإدارة المتاحف.

ـ سينما ومركز مؤتمرات دولي.

ـ قاعات عرض مؤقتة ومعارض ثقافية.

ـ منطقة تجارية وحدائق تضم مطاعم وكافيتريات ومتاجر للهدايا التذكارية.

ـ في أبريل 2021، تم توقيع عقد تشغيل خدمات الزائرين مع تحالف حسن علام وشركات عالمية متخصصة في مجالات الضيافة والتسويق والترويج السياحي.

أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للجولات

وعن أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير للطلاب، فقد أعلنت وزارة السياحة والآثار عن أسعار الجولات الإرشادية داخل المتحف بعد الافتتاح، سواء للزوار من داخل مصر أو خارجها، وجاءت الأسعار كما يلي:

المصريين

ـ المصريين: 200 جنيه

ـ الأطفال المصريين: 100 جنيه

ـ الطلاب المصريين: 100 جنيه

ـ كبار السن المصريين: 100 جنيه

الأجانب

ـ الأجانب: 1،450 جنيهًا

ـ الأطفال الأجانب: 730 جنيهًا

ـ الطلاب الأجانب: 730 جنيهًا

ـ العرب أو الأجانب المقيمين: 730 جنيهًا

ـ الأطفال العرب أو الأجانب المقيمين: 370 جنيهًا

ـ الطلاب العرب أو الأجانب المقيمين: 370 جنيهًا

وذكرت وزارة السياحة والآثار، أن هذه الجولات الإرشادية تشمل زيارة المناطق المفتوحة مثل البهو العظيم ومنطقة المسلة المعلقة والحدائق الخارجية، دون الدخول إلى قاعات العرض الرئيسية المغلقة حتى موعد الافتتاح الرسمي.

أسعار تذاكر دخول المتحف المصري الكبير 2025

كشفت وزارة السياحة والآثار عن الأسعار الرسمية لتذاكر دخول المتحف المصري الكبير لعام 2025 على النحو التالي:

ـ المصريون (بالغون): 200 جنيه.

ـ المصريون (طلاب/أطفال/كبار السن): 100 جنيه.

ـ العرب والأجانب (بالغون): 1200 جنيه (نحو 25 دولارًا).

ـ العرب والأجانب (طلاب / أطفال): 600 جنيه.

ـ العرب والأجانب المقيمون (بالغون): 600 جنيه.

ـ العرب والأجانب المقيمون (طلاب / أطفال): 300 جنيه.