9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة اللقاء الهام والمثير، الذي يجمع فريقي الزمالك والبنك الأهلي، في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري، التي يسعى خلالها الزمالك نحو الصدارة بعد تعادل الأهلي مع بتروجت.

الزمالك يسعى للعودة إلى المنافسة

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للعودة إلى المنافسة في الدوري عندما يلتقي مع البنك الأهلي في مواجهة قوية، حيث يدخل الزمالك مواجهة الليلة ولا بديل أمامه سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل العودة للمنافسة على صدارة الدوري الممتاز.

على الجانب الآخر، يسعى البنك الأهلي هو الآخر لتحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري، حيث يقع البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

غيابات الزمالك عن مواجهة البنك الأهلي

يفتقد نادي الزمالك، في مواجهة اليوم تسعة لاعبين بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، وهم:

ـ محمد عواد - إصابة.

ـ محمد السيد - إصابة.

ـ صلاح مصدق - إصابة.

ـ أحمد شريف - إصابة.

ـ أحمد حمدي - إصابة.

ـ آدم كايد - إصابة.

ـ أحمد عبد الرحيم إيشو - عدم الجاهزية.

ـ ناصر منسي - عدم الجاهزية.

ـ محمود جهاد - عدم الجاهزية.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقناة الناقلة

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً، باستاد القاهرة الدولي، حيث يبحث الفريق الأبيض عن استعادة الانتصارات المحلية الغائبة، فيما يسعى أبناء أيمن الرمادي لاستكمال صحوتهم بالدوري بعد الفوز بالجولة الماضية على الجونة بثلاثية نظيفة.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي تجمع الفريقين في الجولة 12 من الدوري، يسبقها ستوديو تحليلي يضم باقة من كبار المحللين الرياضيين.

حكم ومعلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي

كشفت شبكة قنوات «أون سبورت» عن معلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بهذا الموسم 2025-2026، حيث يتولى التعليق على المباراة بلال علام.

كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وجاء طاقم تحكيم المباراة مكون من، محمود ناجي حكام ساحة، ويساعده سامي هلهل حكم مساعد أول، وسمير جمال حكم مساعد ثاني، وعمرو السيد حكم رابع، وفي غرفة حكم الفيديو محمود دسوقي، ويعاونه عبد الحكيم ناصر.

التشكيل المتوقع للزمالك

من المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

ـ حراسة المرمى.. محمد صبحي

ـ خط الدفاع.. حسام عبد المجيد ـ محمود الونش ـ عمر جابر ـ أحمد فتوح.

ـ خط الوسط.. أحمد ربيع ـ نبيل عماد دونجا ـ عبد الله السعيد.

ـ خط الهجوم: عدي الدباغ ـ خوان بيزيرا ـ شيكو بانزا.

التشكيل المتوقع للبنك الأهلي

من المتوقع أن يبدأ البنك الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكون من:

ـ عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى.

ـ خط الدفاع.. عمرو الجزار ـ مصطفى الزناري ـ مصطفى دويدار ـ اسحاق يعقوبو.

ـ خط الوسط.. محمد فتحى ـ محمد ابراهيم ـ أحمد مدبولي ـ مصطفى شلبي.

ـ خط الهجوم.. ياو أنور ـ أسامة فيصل.

أرقام الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

حصد نادي الزمالك 18 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز الفريق الأبيض في 5 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واهتزت شباكهم بـ 7 أهداف أخرى.

فيما حصد البنك الأهلي 14 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو البنك الأهلي 10 أهداف واهتزت شباكهم بخمسة أهداف أخرى.