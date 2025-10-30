قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: سوريا تحتاج 30 عاما لتنفذ ربع التطور الحاصل في مصر
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة
أستاذ قانون دولي يحذر: الفاشر تشهد إبادة جماعية عاجلة
موعد مباراة الأهلي والمصري في الدوري والقنوات الناقلة
اليونان تواجه أخطر أزمة ديموغرافية في تاريخها الحديث.. تفاصيل
أتوبيسات مجانية لنقل الأعضاء للمشاركة في انتخابات الأهلي.. غدا
مصر تحصد لقب وكأس البطولة الأفريقية للتجديف الشاطئي برصيد 14 ميدالية
«جوتيريش» يحث الأطراف السودانية على التفاوض وإنهاء مُعاناة المدنيين
5 خطوات بالأهلي قبل عمومية إنتخاب مجلس إدارة جديد.. تفاصيل
لوموند: المتحف المصري الكبير ركيزة اساسية لاستراتيجية طموحة لتطوير السياحة
الرئيس الصيني: واثقون وقادرون على التعامل مع جميع أنواع المخاطر والتحديات
مفبركة وهقاضيهم.. أحمد موسي يحذر من صفحات مشبوهة تنشر كلاما على لسانه
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
9 غيابات للأبيض.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقنوات الناقلة

خالد يوسف

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، صوب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة اللقاء الهام والمثير، الذي يجمع فريقي الزمالك والبنك الأهلي، في إطار منافسات الأسبوع الثاني عشر من عمر مسابقة الدوري، التي يسعى خلالها الزمالك نحو الصدارة بعد تعادل الأهلي مع بتروجت.

الزمالك يسعى للعودة إلى المنافسة

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للعودة إلى المنافسة في الدوري عندما يلتقي مع البنك الأهلي في مواجهة قوية، حيث يدخل الزمالك مواجهة الليلة ولا بديل أمامه سوى الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل العودة للمنافسة على صدارة الدوري الممتاز.

على الجانب الآخر، يسعى البنك الأهلي هو الآخر لتحقيق الفوز من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري، حيث يقع البنك الأهلي بقيادة أيمن الرمادي في المركز الرابع عشر برصيد 14 نقطة من 3 انتصارات و5 تعادلات وهزيمتين.

غيابات الزمالك عن مواجهة البنك الأهلي

يفتقد نادي الزمالك، في مواجهة اليوم تسعة لاعبين بسبب الإصابة أو عدم الجاهزية، وهم: 

ـ محمد عواد - إصابة.

ـ محمد السيد - إصابة.

ـ صلاح مصدق - إصابة.

ـ أحمد شريف - إصابة.

ـ أحمد حمدي - إصابة.

ـ آدم كايد - إصابة.

ـ أحمد عبد الرحيم إيشو - عدم الجاهزية.

ـ ناصر منسي - عدم الجاهزية.

ـ محمود جهاد - عدم الجاهزية.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي والقناة الناقلة

 تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي في تمام الثامنة مساءً، باستاد القاهرة الدولي، حيث يبحث الفريق الأبيض عن استعادة الانتصارات المحلية الغائبة، فيما يسعى أبناء أيمن الرمادي لاستكمال صحوتهم بالدوري بعد الفوز بالجولة الماضية على الجونة بثلاثية نظيفة.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الزمالك والبنك الأهلي، والتي تجمع الفريقين في الجولة 12 من الدوري، يسبقها ستوديو تحليلي يضم باقة من كبار المحللين الرياضيين.

حكم ومعلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي

كشفت شبكة قنوات «أون سبورت» عن معلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي التي تجمعهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز بهذا الموسم 2025-2026، حيث يتولى التعليق على المباراة بلال علام.

كما أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، وجاء طاقم تحكيم المباراة مكون من، محمود ناجي حكام ساحة، ويساعده سامي هلهل حكم مساعد أول، وسمير جمال حكم مساعد ثاني، وعمرو السيد حكم رابع، وفي غرفة حكم الفيديو محمود دسوقي، ويعاونه عبد الحكيم ناصر.

التشكيل المتوقع للزمالك

 من المتوقع أن يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: 

ـ حراسة المرمى.. محمد صبحي

ـ خط الدفاع.. حسام عبد المجيد ـ محمود الونش ـ عمر جابر ـ أحمد فتوح.

ـ خط الوسط.. أحمد ربيع ـ نبيل عماد دونجا ـ عبد الله السعيد.

ـ خط الهجوم: عدي الدباغ ـ خوان بيزيرا ـ شيكو بانزا.

التشكيل المتوقع للبنك الأهلي

 من المتوقع أن يبدأ البنك الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكون من: 

ـ عبد العزيز البلعوطي في حراسة المرمى.

ـ خط الدفاع.. عمرو الجزار ـ مصطفى الزناري ـ مصطفى دويدار ـ اسحاق يعقوبو.

ـ خط الوسط.. محمد فتحى ـ محمد ابراهيم ـ أحمد مدبولي ـ مصطفى شلبي.

ـ خط الهجوم.. ياو أنور ـ أسامة فيصل.

أرقام الزمالك والبنك الأهلي في الدوري

 حصد نادي الزمالك 18 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات، حيث فاز الفريق الأبيض في 5 لقاءات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفاً واهتزت شباكهم بـ 7 أهداف أخرى.

فيما حصد البنك الأهلي 14 نقطة في الدوري، بعدما خاض 10 مباريات فاز في ثلاث مباريات، وتعادل في 5 لقاءات، وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو البنك الأهلي 10 أهداف واهتزت شباكهم بخمسة أهداف أخرى.

رحمة محسن

رغم أزمتها.. رحمة محسن تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة

ماجد هلال

على الونش بدون حماية.. زوجه خالد الصاوي تكشف سبب وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الاهلي

توروب يعطي الضوء الأخضر لرحيل نجم الأهلي.. مدحت شلبي يكشف التفاصيل

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

الشناوي

رضا عبد العال يفتح النار على محمد الشناوي: أول مرة نشوف المهازل دي

مباراة الزمالك والبنك الأهلي

عينه علي الأهلي| 9 معلومات عن مباراة الزمالك والبنك بـ الدوري

فيكتور أوسيمين

برشلونة يستهدف ضم أوسيمين لخلافة ليفاندوفسكي

الزمالك

فيريرا يجري تغييرات في تشكيل الزمالك أمام البنك الأهلي

بالصور

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

