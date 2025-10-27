فرصة للفسحة في إجازة رسمي.. خريطة الوصول إلى المتحف المصري الكبير

بدأ العد التنازلي، مع قرب موعد الافتتاح العالمي المرتقب للمتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر المقبل، وارتفعت معدلات البحث حول خطوات حجز تذاكر الدخول إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، حيث يتيح المتحف خدمة الحجز المسبق للجمهور لتسهيل الدخول وتنظيم الزيارات.

الفرصة سانحة للفسحة

يتيح الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، إمكانية اختيار مواعيد الزيارة وسداد قيمة التذكرة أونلاين بطريقة آمنة وسهلة، مع توضيح رابط الحجز الرسمي والتعليمات الخاصة بالزوَّار قبل التوجه إلى المتحف، الذي يُعَّد أكبر صرح أثري مخصص للحضارة المصرية القديمة في العالم.

ويضم المتحف 12 قاعة عرض مُصمّمة بعناية فائقة؛ لاكتشاف روائع مصر القديمة أبرزها: قاعات الملك توت عنخ آمون والتي تعرض أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية من مقبرة الملك الشاب مجتمعة لأول مرة، وكذلك قاعات العرض الرئيسية، البهو العظيم، الدرج العظيم، متحف مراكب خوفو، المسلة المعلّقة الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى المنطقة التجارية، والحدائق الخارجية.

إجازة رسمية يوم افتتاح المتحف المصري الكبير 2025

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن احتساب يوم السبت 1 نوفمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعات المختلفة في الدولة، وذلك تزامنًا مع الاحتفالية الكبرى التي ستُقام بمناسبة هذا الحدث التاريخي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن القرار يأتي في إطار متابعة الاستعدادات الأخيرة للاحتفال.

وأوضح الحمصاني، أن الإجازة الرسمية ستسري على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، وكذلك في الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، كما تشمل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الهدف من منح الإجازة هو تيسير تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى، كما يأتي قرار الإجازة لإتاحة الفرصة للمواطنين المصريين لمتابعة هذا الحدث التاريخي الذي يُعد واحدًا من أكبر الفعاليات الثقافية والسياحية في القرن الحادي والعشرين.

كيفية الوصول إلى المتحف المصري الكبير

ـ ميكروباص

لمن يرغب في استخدام الميكروباص للوصول إلى المتحف، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ـ اركب ميكروباص الجيزة من ميدان التحرير أو عبد المنعم رياض.

ـ من ميدان الجيزة، اركب ميكروباص الأهرام أو موقف مشعل.

ـ سيصل المتحف المصري الكبير بعد حوالي 5 دقائق.

ـ يستغرق زمن الرحلة من 30 إلى 40 دقيقة، بتكلفة من 15 إلى 20 جنيه تقريبًا.

ـ مترو الأنفاق

يمكنك الوصول إلى المتحف بسهولة عبر مترو الأنفاق:

ـ اركب مترو الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب) وانزل في محطة الجيزة.

ـ من محطة الجيزة، اركب ميكروباص أو تاكسي باتجاه موقف مشعل أو الأهرامات.

ـ عند الوصول إلى منطقة نزل السمان، ستجد لافتات المتحف المصري الكبير.

ـ يستغرق زمن الرحلة حوالي 35 دقيقة، بتكلفة 5 من 15 إلى 20 جنيه تقريبًا.

ـ بسيارتك الخاصة

إذا كنت تقود سيارتك الخاصة من ميدان التحرير، اتبع هذه الخطوات:

ـ اتجه إلى كوبري قصر النيل ثم كوبري الجلاء.

ـ استمر في اتجاه الجيزة عبر شارع الهرم.

ـ عند ميدان الرماية، ادخل يمينًا إلى طريق الفيوم الذي يؤدي إلى المتحف.

ـ ستجد لوحات إرشادية توجهك مباشرة إلى المتحف.

ـ يستغرق زمن الرحلة من 25 إلى 35 دقيقة حسب الزحام.

ـ التطبيقات الذكية

إذا كنت تفضل استخدام التطبيقات الذكية، يمكنك تحديد "المتحف المصري الكبير" كوجهتك.

ـ عنوان المتحف المصري الكبير

يقع المتحف المصري الكبير، على طريق الفيوم ـ الجيزة، بجوار أهرامات الجيزة، بالقرب من ميدان الرماية.