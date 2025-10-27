قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيخ الأزهر من قمة روما للسلام: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
العلمين الجديدة قبلة جديدة للاستثمار الصناعي في مصر| تفاصيل
عائلات الرهائن تطلب لتعليق المرحلة التالية من وقف إطلاق النار حتى تسليم جميع الرفات
المسابقات تحسم الجدل.. بيان رسمي بـ إيقاف دونجا الزمالك في السوبر
استثمارات تتجاوز 78 مليون دولار.. مدبولي يفتتح مصنعًا لمواد البناء ويتفقد مشروع الكربون بالسخنة
تغيير الساعة للتوقيت الشتوي 2026 وانتهاء الصيفي رسميًا هذا التوقيت
مدبولي: نحرص على ضمان رصيد مطمئن من السلع الاستراتيجية وضخ الكميات اللازمة في الأسواق
ليلة لم تنمها اللبيني | شاهد على جريمة أطفال فيصل: “رأينا الصدمة والانهيار على وجه والدهم”
الحبس والغرامة لمحصّلي «ركنة زيادة».. قانون انتظار السيارات يضبط فوضى الشوارع
ممنوع مهاجمة الاحتلال في أمريكا.. اعتقال صحفي بريطاني بسبب إسرائيل
ترامب يستبعد سعيه لولاية رئاسية ثالثة من خلال "خطة فانس"
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توقع 3 عقود صناعية جديدة باستثمارات تتجاوز 75 مليون دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

فرصة للفسحة في إجازة رسمي.. خريطة الوصول إلى المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
خالد يوسف

بدأ العد التنازلي، مع قرب موعد الافتتاح العالمي المرتقب للمتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر المقبل، وارتفعت معدلات البحث حول خطوات حجز تذاكر الدخول إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي، حيث يتيح المتحف خدمة الحجز المسبق للجمهور لتسهيل الدخول وتنظيم الزيارات.

الفرصة سانحة للفسحة 

يتيح الموقع الرسمي للمتحف المصري الكبير، إمكانية اختيار مواعيد الزيارة وسداد قيمة التذكرة أونلاين بطريقة آمنة وسهلة، مع توضيح رابط الحجز الرسمي والتعليمات الخاصة بالزوَّار قبل التوجه إلى المتحف، الذي يُعَّد أكبر صرح أثري مخصص للحضارة المصرية القديمة في العالم.

ويضم المتحف 12 قاعة عرض مُصمّمة بعناية فائقة؛ لاكتشاف روائع مصر القديمة أبرزها: قاعات الملك توت عنخ آمون والتي تعرض أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية من مقبرة الملك الشاب مجتمعة لأول مرة، وكذلك قاعات العرض الرئيسية، البهو العظيم، الدرج العظيم، متحف مراكب خوفو، المسلة المعلّقة الفريدة من نوعها، بالإضافة إلى المنطقة التجارية، والحدائق الخارجية.

إجازة رسمية يوم افتتاح المتحف المصري الكبير 2025 

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن احتساب يوم السبت 1 نوفمبر 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاعات المختلفة في الدولة، وذلك تزامنًا مع الاحتفالية الكبرى التي ستُقام بمناسبة هذا الحدث التاريخي.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن القرار يأتي في إطار متابعة الاستعدادات الأخيرة للاحتفال.

وأوضح الحمصاني، أن الإجازة الرسمية ستسري على العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، وكذلك في الهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، كما تشمل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن تكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل.

وأكد المتحدث الرسمي، أن الهدف من منح الإجازة هو تيسير تحركات الوفود الأجنبية المشاركة في الاحتفالية الكبرى، كما يأتي قرار الإجازة لإتاحة الفرصة للمواطنين المصريين لمتابعة هذا الحدث التاريخي الذي يُعد واحدًا من أكبر الفعاليات الثقافية والسياحية في القرن الحادي والعشرين.

كيفية الوصول إلى المتحف المصري الكبير 

ـ ميكروباص

 لمن يرغب في استخدام الميكروباص للوصول إلى المتحف، يمكن اتباع الخطوات التالية:

ـ اركب ميكروباص الجيزة من ميدان التحرير أو عبد المنعم رياض.

ـ من ميدان الجيزة، اركب ميكروباص الأهرام أو موقف مشعل.

ـ سيصل المتحف المصري الكبير بعد حوالي 5 دقائق.

ـ يستغرق زمن الرحلة من 30 إلى 40 دقيقة، بتكلفة من 15 إلى 20 جنيه تقريبًا.

ـ مترو الأنفاق

يمكنك الوصول إلى المتحف بسهولة عبر مترو الأنفاق:

ـ اركب مترو الخط الثاني (شبرا الخيمة – المنيب) وانزل في محطة الجيزة.

ـ من محطة الجيزة، اركب ميكروباص أو تاكسي باتجاه موقف مشعل أو الأهرامات.

ـ عند الوصول إلى منطقة نزل السمان، ستجد لافتات المتحف المصري الكبير.

ـ يستغرق زمن الرحلة حوالي 35 دقيقة، بتكلفة 5 من 15 إلى 20 جنيه تقريبًا.

ـ بسيارتك الخاصة

إذا كنت تقود سيارتك الخاصة من ميدان التحرير، اتبع هذه الخطوات:

ـ اتجه إلى كوبري قصر النيل ثم كوبري الجلاء.

ـ استمر في اتجاه الجيزة عبر شارع الهرم.

ـ عند ميدان الرماية، ادخل يمينًا إلى طريق الفيوم الذي يؤدي إلى المتحف.

ـ ستجد لوحات إرشادية توجهك مباشرة إلى المتحف.

ـ يستغرق زمن الرحلة من 25 إلى 35 دقيقة حسب الزحام.

ـ التطبيقات الذكية 

إذا كنت تفضل استخدام التطبيقات الذكية، يمكنك تحديد "المتحف المصري الكبير" كوجهتك.

ـ عنوان المتحف المصري الكبير

يقع المتحف المصري الكبير، على طريق الفيوم ـ الجيزة، بجوار أهرامات الجيزة، بالقرب من ميدان الرماية.

أجازة رسمي فرصة للفسحة المتحف المصري الكبير الافتتاح العالمي المرتقب للمتحف حجز تذاكر الدخول إلكترونيًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

تراجع 3200 جنيه.. انهيار سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

أسعار الدواجن

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين

موعد صرف معاشات نوفمبر

بشرى لـ 11 مليون مصري.. تفاصيل صرف معاشات نوفمبر 2025

ياسر فرج

ياسر فرج: زوجتي كانت تبلغ 38 عاما عندما أصيبت بالمرض

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر مستهل تعاملات الإثنين

الأهلي

محمد صديق: تصريحي الشهير تسبب في ابتعادي عن العمل بالأهلي

انقلاب سيارة الفنان على رؤوف

انقلاب سيارة علي رؤوف صاحب أغنية أنا بشحت بالجيتار.. صور

محمد حمدي

موافقة مبدئية.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد حمدي

ترشيحاتنا

البرتقال

الوقاية من السرطان .. فوائد غير متوقعة للبرتقال

ليلي علوي

ليلى علوي بإطلالة ملكية راقية باللون الأبيض في ختام مهرجان الجونة

رنجة مطبوخة

طريقة عمل رنجة مطبوخة بالصلصة والفحم

بالصور

أثناء تجربتها.. لحظة اختراق سيارة M2 بقوة 1100 حصان مصنع BMW

BMW
BMW
BMW

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية
مفهوم الأكل الواعي ودوره في تحسين الصحة النفسية والجسدية

أفراح الوسط الفني.. 5 حالات زفاف ترسم البسمة على وجه عشاقهم فى أيام

منة شلبي
منة شلبي
منة شلبي

في عيد ميلادها.. كيف انتصرت إليسا على مرض السرطان وحلم الأمومة

إليسا
إليسا
إليسا

فيديو

الضحايا

أم معندهاش رحمة.. القبض على المتهمة بالتعدى على طفلين بوحشية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: وجه آخر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر والاتحاد الأوروبي من الدعم إلى الشراكة الاستراتيجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: المتحف المصري الكبير.. ميلاد جديد للسياحة في مصر

المزيد