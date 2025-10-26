تقليص الخطوات| كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025.. وعدد الأدوار المسموح بها

يهتم عدد كبير من المواطنين، بالتعرف على كل ما يخص تراخيص البناء الجديدة 2025، بعدما أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية السابقة والعودة إلى العمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتقليص خطواتها من 15 إلى 8 فقط.

كيفية استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025

تصدر تراخيص البناء الجديدة من خلال الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المراكز التكنولوجية والإدارات المحلية المسؤولة عن شؤون التخطيط والتنظيم، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد ملكية مشهر، حيث يكفي مستند يثبت الملكية، كما ستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي مقابل رسوم محددة.

وتقلصت المدة الزمنية لاستخراج تراخيص البناء إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، بينما تمتد إلى 40 يوما فقط إذا لزم تقديمها، وهو تقليص كبير مقارنة بالمدد السابقة، بما يسهم في تسريع عملية البناء وضبط منظومة التراخيص.

وتتم الخطوات الأساسية لاستخراج تراخيص البناء، على مرحلتين رئيسيتين، الأولى إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، وتتضمن تقديم الطلب للمركز التكنولوجي مرفقا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، ثم إجراء الرفع المساحي خلال 15 يوما وإصدار البيان خلال 5 أيام بإجمالي 20 يوما.

والمرحلة الثانية هي استخراج الترخيص نفسه، وتشمل التعاقد مع مهندس معتمد وتقديم الرسومات الهندسية والمستندات المطلوبة، ثم مراجعة الملف وفحصه خلال 14 يوما، يليها تحديد الرسوم من اللجنة المختصة خلال 10 أيام، ثم السداد واستلام الترخيص خلال 48 ساعة فقط.

إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة 2025

وقالت وزارة التنمية المحلية، إنه تم إصدار كتاب دوري للمحافظات، يقضي بـ تقليص خطوات استخراج تراخيص البناء من 15 إلى 8 إجراءات فقط، مع تخفيض المدة الزمنية إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب وثيقة تأمين، و40 يوم عمل في الحالات التي تتطلب تقديم وثيقة التأمين.

وأضافت الوزارة، أن يتم إصدار الترخيص عبر المراكز التكنولوجية والوحدات المحلية، ولذلك لا حاجة للتوجه إلى الجامعات أو تقديم عقد ملكية مشهر، ويُكتفى بـ مستند إثبات الملكية.

وتابعت: ويتم السماح بالنشاط التجاري والإداري في الطابق الأرضي والأول للمباني السكنية على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار، والبناء حتى أرضي + 3 أدوار في الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر (بحد أقصى 13 مترًا)، وفي الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر، يُسمح بارتفاع يعادل ضعف عرض الشارع.

الإجراءات التفصيلية لاستخراج تراخيص البناء

ـ أولًا: بيان صلاحية الموقع

ـ تقديم الطلب للمركز التكنولوجي مع صورة البطاقة وكروكي الموقع

ـ إجراء الرفع المساحي خلال 15 يومًا

ـ إصدار بيان الصلاحية خلال 5 أيام

ـ إجمالي المدة 20 يومًا

ـ ثانيًا: استخراج الترخيص الفعلي

ـ تقديم طلب الترخيص مع تعاقد مهندس معتمد، الرسومات، ومستند الملكية

ـ مراجعة الملف خلال 14 يومًا

ـ تقديم عقود مهندس الإشراف والمقاول

ـ تحديد الرسوم خلال 10 أيام

ـ استلام الرخصة خلال 48 ساعة من السداد

ـ إجمالي المدة 26 - 40 يومًا.

عدد الأدوار المسموح بها لاستخراج تراخيص البناء

نص القانون بشأن عدد الأدوار المسموح بها، على الالتزام بالارتفاعات المحددة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية وخطوط التنظيم الرسمية.

ويسمح بإقامة نشاط تجاري أو إداري في الطابقين الأرضي والأول من المباني السكنية المطلة على شوارع يزيد عرضها عن 10 أمتار.

وأجاز القانون، البناء حتى دور أرضي وثلاثة أدوار متكررة بارتفاع لا يتجاوز 13 مترا في الشوارع التي يبلغ عرضها 6 أمتار أو أكثر، بينما في الشوارع التي يصل عرضها إلى 8 أمتار أو أكثر، يكون الارتفاع المسموح به مساويا لضعف عرض الشارع.