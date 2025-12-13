دينا أبو الخير: القرآن الكريم حذر البشرية جمعاء من اتباع خطوات الشيطان

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، عن أسرار خطوات الشيطان في حياة الإنسان، وكيفية تجنب تأثيرها على السلوك اليومي.



وأوضحت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الشيطان معروف بغوايته للإنسان في كل الأمور، الصغيرة والكبيرة، بهدف إبعاده عن طاعة الله، وتحقيق أكبر الكبائر، مشيرة إلى أهمية الوعي بهذه الخطوات لتجنب الوقوع في المعاصي.

وتابعت: القرآن الكريم حذر البشرية جمعاء من اتباع خطوات الشيطان، كما ورد في سورة البقرة، موضحة أن هذه الآية تركز على أهمية التمييز بين الحلال والطيب، فالمسألة ليست مجرد ما هو مسموح أكله أو القيام به، بل تتعلق بكيفية اكتسابه أو ممارسته بطريقة صحيحة لا تغضب الله.

وأكدت أن الشيطان يتعامل مع كل فرد بأسلوب مختلف، بدءًا بالخطوات الصغيرة التي تدرج الإنسان تدريجيًا نحو المعصية، وأن إدراك هذه الاستراتيجيات يساعد على مواجهتها بوعي وثبات.