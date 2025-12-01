قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى تصبح زينة المرأة مخالفة شرعا؟.. أمين الإفتاء تحدد الضابط الشرعي
الوطنية للانتخابات: الإقبال ملحوظ على التصويت في الدول العربية ولم يتم إخطارنا بوجود أي تجاوزات
حساب المستقبل في البنك الأهلي.. مفاجآت للشباب دون رسوم أو حد أدنى للرصيد
روسيا تضرب دنيبرو بعنف… هجوم جديد يعيد الحرب الأوكرانية لنقطة الاشتعال
رسميا.. كاف يحيل أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي إلى مجلس التأديب
"نيويورك تايمز": مستشار ترامب للتكنولوجيا يستغل منصبه لمصالحه الشخصية
استشهاد معاون شرطة وإصابة ضابط خلال حملة مداهمة أمنية بقنا
حجب 34 رابطا إلكترونيا انتهكت حقوق العرض الحصرية الخاصة بإحدى المنصات
حسام حسن يعلن القائمة الأولية لمنتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية
أمين الإفتاء يوضح المعنى الصحيح لحديث "لولا حواء لم تخن أنثى زوجها"
وظائف محطة الضبعة النووية.. شروط التقديم والمستندات المطلوبة
القبض على دجال أوهم المواطنين بعلاجهم روحانيا بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دينا أبو الخير تحذر: عقوق الأبناء أشد من عقوق الآباء.. فيديو

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
عبد الخالق صلاح

حذرت الداعية الإسلامية د. دينا أبو الخير من تأثير إهمال الأبناء على سلوكهم وأخلاقهم، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بتربية الأطفال ورعايتهم، مشيرة إلى أن هذا هو واجب الأب والأم تجاه أبنائهم.

وقالت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الله سبحانه وتعالى قد منحنا نعمة عظيمة في هذه الدنيا، وهي مسؤوليتنا تجاه أبنائنا، وأن إهمال هذه المسؤولية يعد تضييعًا للنعمة، مؤكدة أن الآباء سيتحملون مسؤولية كبيرة أمام الله على التقصير في تربية أولادهم.

وتطرقت دينا إلى سؤال شاب شارك تجربته في البرنامج، حيث قال إنه نشأ في بيئة مليئة بالمشاكل العائلية، ما أثر عليه بشكل سلبي في سلوكه وأخلاقه، أنه أصبح شخصًا سيئًا وغير ملتزم بالدين، مشيرًا إلى أنه يشعر بأنه غير مسؤول عن الأخطاء التي ارتكبها في حياته، وتساءل عما إذا كان سيعاقبه الله أم سيحاسب والديه.

ردّت دينا أبو الخير على السؤال قائلةً:  أن المسؤولية في المقام الأول تقع على الأب والأم الذين يُحاسبون أولًا على تربية أبنائهم وتوجيههم، وأنه يجب على الآباء أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم في جميع أمور الحياة، وفي بعض الأحيان نختار الزوجة أو الزوج بعناية، ولكن لا نُعطي نفس الاهتمام عند اختيار الأب أو الأم، فهناك فرق كبير بين أن تكون شخصًا قادرًا على الزواج وبين أن تكون قادرًا على تربية أولادك."

وأوضحت أنه كما يُحاسَب الأبناء على سلوكهم، فإن الآباء سيُسألون أولًا عن كيفية تربيتهم لأولادهم، مشددة على أن عقوق الأبناء في المقام الثاني، لأنه مرتبط مباشرةً بعقوق الآباء.

دينا أبو الخير إهمال تربية الصغار عقوق الآباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

500 جنيه| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

زيت التموين

طرح زجاجة زيت 1.5 لتر جديدة على بطاقات التموين بدءا من اليوم

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

سامح حسين

قريبا في المدرجات.. سامح حسين مدرسا في جامعة حلوان

كأس العرب

بالتردد.. 17 قناة ناقلة لـ كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

ترشيحاتنا

معرض فني

افتتاح معرض بريت بطرس غالي "همسات فجر جديد" في جاليري بيكاسو 7 ديسمبر

صورة أرشيفية

الأحداث المشردون.. نصف قرن من الجذور والأسباب والجهود

صورة أرشيفية

تاريخ معرض القاهرة الدولي للكتاب .. نصف قرن من التنوير ينتظر دورته الـ57

بالصور

عائلة جبار| مسيرات جوية مصرية بتكنولوجيا عالمية تقدمها شركة أمستون في معرض إيديكس 2025

المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250
المسيرة جبار 250

ريفـيـان R1T الجديدة.. شاحنة كهربائية تتحدى أسرع سيارات السوبركار

ريفيان
ريفيان
ريفيان

صنع في مصر| مدرعات وكاسحات ألغام بجناح مجموعة أمستون الدولية بمعرض إيديكس 2025

جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية
جناح مجموعة أمستون الدولية

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025
منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

فيديو

القطة

القبض على شخص تعدى على قطة بعصا خشبية بالشرقية

منظومة IRIS-T للدفاع الجوي بمعرض إيديكس 2025

IRIS-T.. أحدث منظومة دفاع جوي عالمية تمتلكها مصر في معرض إيديكس 2025| شاهد

المدفع المصري EGY k9A1

حضور متميز للمدفع المصري EGY k9A1 في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

البرتغالي فيريرا المدير الفنى السابق

إيجار الشقة واشتراك المنصة.. مدرب الزمالك يكشف عن أسرار النادي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللياقة واللباقة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نظرية المؤامرة

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: فيتو الرئيس في الانتخابات

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: غزة إبادة الإنسان والبيئة معاً

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

المزيد