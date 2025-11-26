دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أهمية استقلالية القرار داخل الحياة الزوجية، محذرة من تدخل الأهل في شؤون الأزواج لما يسببه ذلك من توتر ومشكلات قد تمتد آثارها لسنوات.

وأوضحت، خلال تقديم برنامجها "وللنساء نصيب" على قناة "صدى البلد"، أن الزوج الحقيقي هو من يسعى لإسعاد زوجته ويتحمل مسؤولياته دون أن يملي عليه الآخرون تصرفاته أو اختياراته.

وشددت على أن مكانة الوالدين محفوظة ومقدسة، غير أن إلزام الأبناء بتنفيذ أوامر الأهل داخل منازلهم الزوجية يعد تجاوزًا يضر بالأسرة ويقوض استقرارها.

وأشارت إلى أن احترام استقلال الحياة الزوجية يقلل من المشكلات الأسرية ويحمي الأبناء من أعباء نفسية واجتماعية غير ضرورية.