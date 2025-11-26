بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر

يعيش الشاعر مصطفى ناصر حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تعاون مع المطرب فريد في أغنية جديدة بعنوان "لو صادفنا"، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وطرحها على يوتيوب ومختلف منصات الموسيقى في مصر والوطن العربي، منذ قليل.

وتعاون مصطفى وفريد في الأغنية مع الملحن ميشيل صفوت، والموزع يوسف حسين، ومهندس الصوت محمد مجدي في الميكس والماستر، وتم تصوير الأغنية تحت قيادة المخرج أحمد بدر.

الجدير بالذكر أن فريد ومصطفى ناصر استطاعا تحقيق نجاح مدوي على مدار السنوات الماضية، بدأت بأغنية "بأمارة مين" التي اشتهرت بكوبليه "لو جاي في رجوع انساني"، واستمر تعاونهما الذي تكلل في العديد من الأغاني، منهم: أغنية "نفس النهايات"، أغنية "فات أوانها"، أغنية "ضاع خيري"، أغنية "حب كان هموم"، أغنية "غايب"، أغنية "فراق بفراق".

*ميني ألبوم أحمد كامل من كلمات مصطفى ناصر بالكامل*

وفي سياق آخر، تكلل مجهود مصطفى ناصر وأحمد كامل بالنجاح وتتويجه من خلال ميني ألبوم "لسه حي" الذي تم طرحه منذ بضعة أيام، ويعود من خلاله للجمهور بعد ما يقرب من عامين، وضم في جعبته 6 أغاني متنوعة، وهم على النحو التالي: أغنية "لسه وحشاني"، أغنية "من كتر الغياب"، أغنية "مين اللي ساب"، أغنية "بتحداكي"، أغنية "لسه حي"، أغنية "بعد مني".

كما أن أغاني الميني ألبوم بالكامل من ألحان أحمد كامل، هذا إلى جانب تعاونهم مع الموزع إسلام الأزرق في خمسة أغاني، ما عدا أغنية "بتحداكي"، التي عكف على توزيعها علي الدين عمر.