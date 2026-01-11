حلب تلتقط أنفاسها.. عودة للاستقرار بعد انسحاب قسد من الشيخ مقصود والأشرفية

أكد محافظ مدينة حلب السورية، عزام الغريب، عودة الأوضاع الأمنية تدريجيا إلى الاستقرار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، عقب انسحاب آخر مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية «قسد» من المدينة شمال غربي سوريا خلال الساعات الماضية.

وقال الغريب، في منشور على حسابه بمنصة «إكس» مرفق بفيديو من أحياء المدينة، إن «الأوضاع الأمنية تشهد تحسناً ملحوظاً، لتعود حلب إلى حالة من الأمان والاستقرار»، مطمئنا أهالي المدينة بأن «صفحة القلق طويت، وحلب اليوم آمنة بأهلها، قوية بوحدتهم، ومحصنة بإرادتهم».

وشدد محافظ حلب على أن الجهات المعنية تواصل أعمالها الميدانية بشكل مستمر لتثبيت الأمن وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى جميع الأحياء، مؤكداً أن «حلب اليوم آمنة وغدها أكثر استقراراً».

ويأتي ذلك بعد إعلان «قسد»، ليل أمس، انسحاب مقاتليها من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، عقب أيام من اشتباكات دامية مع القوات الحكومية.

وقالت في بيان إن الانسحاب جاء «بعد التوصل إلى تفاهم يفضي إلى وقف إطلاق النار وتأمين خروج المقاتلين إلى شمال وشرق سوريا»، مشيرة إلى أن العملية تمت «بوساطة أطراف دولية لوقف الهجمات».

وكانت الاشتباكات قد اندلعت الثلاثاء الماضي بين القوات الكردية والجيش السوري في الحيين، وأسفرت عن مقتل 21 مدنيا على الأقل، بحسب أرقام من الطرفين، إضافة إلى نزوح نحو 155 ألف شخص، وفق محافظ حلب، في وقت تبادل فيه الجانبان الاتهامات بشأن مسؤولية بدء أعمال العنف.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية منذ توقيع اتفاق مارس الماضي، الذي نص على دمج مؤسسات «قسد» وقواتها ضمن مؤسسات الدولة السورية والجيش.