قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حلم النجوم ليس سهلا.. ماذا يتطلب الطريق إلى الفضاء؟
تشكيل ريال مدريد وبرشلونة المتوقع.. ألونسو وفليك يحسمان أوراق نهائي الكلاسيكو
مصر والكويت تنسقان المواقف إقليميًا.. غزة في الصدارة وتحذير من المساس بوحدة الصومال
بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا
الحرية أقرب من أي وقت مضى.. ترامب: مستعدون لمساعدة الشعب الإيراني
واصف: الذهب يفتتح 2026 بمكاسب قوية ويتجاوز حاجز 4% عالميًا
ذكرى رحيل إحسان عبد القدوس.. "فارس الكلمة" الذي نقل الرواية العربية إلى العالمية
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب مقاطعة سارانجاني الفلبينية
هل النقوط في المناسبات الاجتماعية دينا واجب رده؟ أمين الفتوى يجيب
بعثة غذائية مصرية إلى أبيدجان لفتح أسواق جديدة وتعزيز حضور الصادرات في كوت ديفوار
صحيفة الحالة الجنائية أهمها.. شروط الترشح لانتخابات نقابة المهندسين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حلب تلتقط أنفاسها.. عودة للاستقرار بعد انسحاب قسد من الشيخ مقصود والأشرفية

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أكد محافظ مدينة حلب السورية، عزام الغريب، عودة الأوضاع الأمنية تدريجيا إلى الاستقرار في حيي الشيخ مقصود والأشرفية، عقب انسحاب آخر مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية «قسد» من المدينة شمال غربي سوريا خلال الساعات الماضية.

وقال الغريب، في منشور على حسابه بمنصة «إكس» مرفق بفيديو من أحياء المدينة، إن «الأوضاع الأمنية تشهد تحسناً ملحوظاً، لتعود حلب إلى حالة من الأمان والاستقرار»، مطمئنا أهالي المدينة بأن «صفحة القلق طويت، وحلب اليوم آمنة بأهلها، قوية بوحدتهم، ومحصنة بإرادتهم».

وشدد محافظ حلب على أن الجهات المعنية تواصل أعمالها الميدانية بشكل مستمر لتثبيت الأمن وضمان عودة الحياة الطبيعية إلى جميع الأحياء، مؤكداً أن «حلب اليوم آمنة وغدها أكثر استقراراً».

ويأتي ذلك بعد إعلان «قسد»، ليل أمس، انسحاب مقاتليها من حيي الأشرفية والشيخ مقصود، عقب أيام من اشتباكات دامية مع القوات الحكومية. 

وقالت في بيان إن الانسحاب جاء «بعد التوصل إلى تفاهم يفضي إلى وقف إطلاق النار وتأمين خروج المقاتلين إلى شمال وشرق سوريا»، مشيرة إلى أن العملية تمت «بوساطة أطراف دولية لوقف الهجمات».

وكانت الاشتباكات قد اندلعت الثلاثاء الماضي بين القوات الكردية والجيش السوري في الحيين، وأسفرت عن مقتل 21 مدنيا على الأقل، بحسب أرقام من الطرفين، إضافة إلى نزوح نحو 155 ألف شخص، وفق محافظ حلب، في وقت تبادل فيه الجانبان الاتهامات بشأن مسؤولية بدء أعمال العنف.

وتأتي هذه التطورات في ظل تعثر المفاوضات بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية منذ توقيع اتفاق مارس الماضي، الذي نص على دمج مؤسسات «قسد» وقواتها ضمن مؤسسات الدولة السورية والجيش.

محافظ حلب قوات سوريا الديمقراطية قسد سوريا الجيش السورى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

حسام حسن

اتحاد الكرة: حسام حسن سيقود منتخب مصر بكأس العالم 2026.. والشكر لمدرب ليفربول لهذا السبب

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

شيرين عبد الوهاب

الست محتاجة مساعدة .. عمرو أديب: أرجوكم حد يلحق شيرين عبد الوهاب

منتخب مصر الوطني

باليوم والساعة.. موعد مباراة مصر والسنغال فى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

حالة الطقس ودرجات الحرارة

الصغرى 5 .. انخفاض غير مألوف في درجات الحرارة غدا

أبو ريدة

أبو ريدة يتعرض لوعكة صحية غادر بسببها مباراة مصر وكوت ديفوار

شيرين عبد الوهاب

«هنخرج إمتى يا فنانة».. نقيب المهن التمثيلية يُطمئن جمهورها: «شيرين» في بيتها وبحالة جيدة

ترشيحاتنا

الزلابية

بمكونبن فقط.. طريقة عمل الزلابية بأقل التكاليف

طاجن السبيط

طريقة عمل طاجن السبيط بمذاق شهي

الدكتورة رحاب الفقي

لماذا نصدق الأبراج ونبني عليها أحلامنا؟ إجابة من استشاري صحة نفسية تغيّر حياتك

بالصور

باكيت بسكوت وكاكاو.. حضري حلو الشامواه في دقائق

بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق
بـ باكت بسكوت و كاكاو..حضرى حلو الشامواه فى دقائق

اتفاقية مجتمعية لتوصيل المياه دون أي أعباء مالية للأسر الأولى بالرعاية بالشرقية | صور

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

إلتهاب الكبد الوبائي.. الأعراض وأسباب العدوى والوقاية منه

التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه
التهاب الكبد الوبائي.. الاعراض و طرق نقله و الوقايه منه

فيديو

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد