سوريا.. إغلاق مطار حلب أمام رحلات بسبب الوضع الأمني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا، السبت، إغلاق مطار حلب الدولي أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر، في ظل التصعيد العسكري بين القوات الحكومية وقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

سلامة المسافرين والطواقم الجوية

وقالت الهيئة، إنه "في ضوء المستجدات الراهنة، سيبقى مطار حلب الدولي مغلقاً أمام الحركة الجوية حتى إشعار آخر، حرصاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية، وضمان أمن العمليات التشغيلية في سوريا"، حسب بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا".

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء احترازي ومؤقت ويأتي ريثما تُستكمل التقييمات الفنية والأمنية اللازمة بالـتنسيق مع الجهات المختصة".

وأشارت هيئة الطيران المدني السورية إلى أنه سيتم إصدار تحديثات رسمية فور اتخاذ أي قرار باستئناف الحركة الجوية، داعية المسافرين إلى متابعة تفاصيل رحلاتهم عبر شركات الطيران المعنية.