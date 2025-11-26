قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاشور: التعليم الأخضر هو مفتاح التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية
جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
فن وثقافة

افتتاح مسابقة أفلام الطلبة ضمن فعاليات مهرجان الفيوم لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

مهرجان الفيوم
مهرجان الفيوم
سعيد فراج

افتتحت مساء اليوم فعاليات مسابقة أفلام الطلبة ضمن مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة بحضور الفنان أحمد فتحي والفنان أحمد مجدي وعدد من نجوم الفن بحصور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم والدكتور عصام العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم أن التعاون بين المحافظة والجامعة يعزز نجاح فعاليات المهرجان، مشيرًا إلى دور الجامعة في استضافة الورش والندوات وعروض أفلام الطلبة. كما شدد نائب رئيس الجامعة على حرصها على دعم المواهب والإبداع الطلابي، واستضافة فعاليات فنية وتوعوية تعزز الوعي البيئي.

يُذكر أن المهرجان يضم 60 فيلمًا من ٢٢ دولة بمختلف قارات العالم بواقع 7 أفلام طويلة، و31 فيلمًا قصيرًا، و22 فيلمًا في مسابقة الطلبة.

مهرجان الفيوم أفلام مهرجان الفيوم مسابقة مهرجان الفيوم

