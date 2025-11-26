افتتاح مسابقة أفلام الطلبة ضمن فعاليات مهرجان الفيوم لأفلام البيئة والفنون المعاصرة

افتتحت مساء اليوم فعاليات مسابقة أفلام الطلبة ضمن مهرجان الفيوم الدولي لأفلام البيئة والفنون المعاصرة بحضور الفنان أحمد فتحي والفنان أحمد مجدي وعدد من نجوم الفن بحصور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم والدكتور عصام العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شريف العطار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأكد الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم أن التعاون بين المحافظة والجامعة يعزز نجاح فعاليات المهرجان، مشيرًا إلى دور الجامعة في استضافة الورش والندوات وعروض أفلام الطلبة. كما شدد نائب رئيس الجامعة على حرصها على دعم المواهب والإبداع الطلابي، واستضافة فعاليات فنية وتوعوية تعزز الوعي البيئي.

يُذكر أن المهرجان يضم 60 فيلمًا من ٢٢ دولة بمختلف قارات العالم بواقع 7 أفلام طويلة، و31 فيلمًا قصيرًا، و22 فيلمًا في مسابقة الطلبة.