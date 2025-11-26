قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خلال 4 ساعات.. كواليس تعاون عمرو مصطفى مع زياد ظاظا في تجربة موسيقية بالذكاء الاصطناعي

عمرو مصطفى وزياد ظاظا
عمرو مصطفى وزياد ظاظا
قسم الفن

أثار التعاون بين الملحن والنجم عمرو مصطفى والفنان الشاب زياد ظاظا اهتمام الجمهور بعد عرض الحلقة الجديدة من برنامج “ريدبل مزيكا صالونات”، والتي قدّم خلالها الثنائي تجربة موسيقية غير تقليدية تعتمد على إنتاج أغنية كاملة خلال 6 ساعات فقط، مع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية صناعة اللحن للمرة الأولى داخل البرنامج.

ابتكار لحن باستخدام الذكاء الاصطناعي

شهدت الحلقة استخدام عمرو مصطفى للذكاء الاصطناعي لتوليد خط موسيقي أولي، قبل أن يتدخل بنفسه لتطويره وصياغته بشكل نهائي، مؤكدًا أن التكنولوجيا ليست بديلاً للفنان، وإنما وسيلة تفتح آفاقًا جديدة للإبداع.

وقال عمرو مصطفى في الحلقة إن «الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، لكن التذوق الموسيقي والإحساس والقرار النهائي دايمًا بيكون عند الفنان»، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تمنح الجيل الجديد مساحة أكبر للتجريب.

ظاظا ومعتز ماضي: تجربة مختلفة ومليانة مفاجآت

على الجانب الآخر، عبّر الرابر زياد ظاظا والموزع معتز ماضي عن دهشتهم من التجربة، خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها دمج الذكاء الاصطناعي داخل عملية صناعة أغنية حية وخلال وقت محدود للغاية، مما أضاف تحديًا جديدًا إلى فكرة “مزيكا صالونات”.

وقال ظاظا خلال الحلقة: «ما توقعتش إننا هنطلع بحاجة بالشكل ده في 6 ساعات… الدمج بين المدرسة القديمة والطريقة الجديدة كان مختلف».

حلقة تجمع بين خبرة عمرو مصطفى وطاقة جيل جديد

نجحت التجربة في خلق مساحة مشتركة بين خبرة عمرو مصطفى الطويلة في التلحين، وبين أسلوب زياد ظاظا التجريبي القريب من الراب والهيب هوب، ليخرج العمل النهائي بتقاطع موسيقي بين جيلين مختلفين، يجمع الإحساس الكلاسيكي بالتقنيات الحديثة.

عرض الحلقة والكليب
    •    الحلقة متاحة الآن على قناة SIKA عبر يوتيوب.
    •    فيديو الأغنية المصوّرة يصدر بعد الحلقة مباشرة بيومين.

خلفية عن الموسم السادس

يعتمد الموسم الجديد على تقليص مدة التحدي من 8 ساعات إلى 6 ساعات فقط، بهدف رفع الإيقاع ودفع الفنانين إلى الاعتماد على الحدس والإلهام اللحظي.
ويضم الموسم هذا العام 14 حلقة بمشاركة 35 فنانًا من مشاهد مختلفة، بما فيهم: عنبة – نورين أبو سعدة – تومي – حودة بندق، وغيرهم

عمرو مصطفى زياد ظاظا ريد بول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

ترشيحاتنا

أدعية النبي قبل النوم

أدعية النبي قبل النوم .. رددها ليلاً تحفظك من كل سوء حتى الصباح

دار الإفتاء

هل يجوز تأخير صلاة العشاء إلى قبل أذان الفجر؟.. أمين الإفتاء يجيب

رقية شرعية من الحسد

أنواع الحسد وكيفية الوقاية منها .. هذه أفضل رقية شرعية مجربة

بالصور

لو شاكك فيه.. إزاي تتأكد من إصابتك بفيروس ماربورج

فيروس ماربورج
فيروس ماربورج
فيروس ماربورج

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.
طرق الوقاية من إصابة طفلك بالفيروسات و نزلات البرد.

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..
بعض العلاجات بالأعشاب المنزلية لتضخم وإلتهاب اللوزتين..

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب
لا تخلى وجبة الفطور من البيض المسلوق..لهذه الاسباب

فيديو

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

المزيد