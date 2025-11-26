خلال 4 ساعات.. كواليس تعاون عمرو مصطفى مع زياد ظاظا في تجربة موسيقية بالذكاء الاصطناعي

أثار التعاون بين الملحن والنجم عمرو مصطفى والفنان الشاب زياد ظاظا اهتمام الجمهور بعد عرض الحلقة الجديدة من برنامج “ريدبل مزيكا صالونات”، والتي قدّم خلالها الثنائي تجربة موسيقية غير تقليدية تعتمد على إنتاج أغنية كاملة خلال 6 ساعات فقط، مع دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في عملية صناعة اللحن للمرة الأولى داخل البرنامج.

ابتكار لحن باستخدام الذكاء الاصطناعي

شهدت الحلقة استخدام عمرو مصطفى للذكاء الاصطناعي لتوليد خط موسيقي أولي، قبل أن يتدخل بنفسه لتطويره وصياغته بشكل نهائي، مؤكدًا أن التكنولوجيا ليست بديلاً للفنان، وإنما وسيلة تفتح آفاقًا جديدة للإبداع.

وقال عمرو مصطفى في الحلقة إن «الذكاء الاصطناعي مجرد أداة، لكن التذوق الموسيقي والإحساس والقرار النهائي دايمًا بيكون عند الفنان»، مشيرًا إلى أن هذه التقنية تمنح الجيل الجديد مساحة أكبر للتجريب.

ظاظا ومعتز ماضي: تجربة مختلفة ومليانة مفاجآت

على الجانب الآخر، عبّر الرابر زياد ظاظا والموزع معتز ماضي عن دهشتهم من التجربة، خاصة أنها المرة الأولى التي يتم فيها دمج الذكاء الاصطناعي داخل عملية صناعة أغنية حية وخلال وقت محدود للغاية، مما أضاف تحديًا جديدًا إلى فكرة “مزيكا صالونات”.

وقال ظاظا خلال الحلقة: «ما توقعتش إننا هنطلع بحاجة بالشكل ده في 6 ساعات… الدمج بين المدرسة القديمة والطريقة الجديدة كان مختلف».

حلقة تجمع بين خبرة عمرو مصطفى وطاقة جيل جديد

نجحت التجربة في خلق مساحة مشتركة بين خبرة عمرو مصطفى الطويلة في التلحين، وبين أسلوب زياد ظاظا التجريبي القريب من الراب والهيب هوب، ليخرج العمل النهائي بتقاطع موسيقي بين جيلين مختلفين، يجمع الإحساس الكلاسيكي بالتقنيات الحديثة.

عرض الحلقة والكليب

• الحلقة متاحة الآن على قناة SIKA عبر يوتيوب.

• فيديو الأغنية المصوّرة يصدر بعد الحلقة مباشرة بيومين.

خلفية عن الموسم السادس

يعتمد الموسم الجديد على تقليص مدة التحدي من 8 ساعات إلى 6 ساعات فقط، بهدف رفع الإيقاع ودفع الفنانين إلى الاعتماد على الحدس والإلهام اللحظي.

ويضم الموسم هذا العام 14 حلقة بمشاركة 35 فنانًا من مشاهد مختلفة، بما فيهم: عنبة – نورين أبو سعدة – تومي – حودة بندق، وغيرهم