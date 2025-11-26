جوري بكر تعلن إصابة نجلها بفيروس للمرة الثانية: نقفل الحضانات بقى

أعلنت الفنانة جوري بكر، عن إصابة نجلها بفيروس معدى للمرة الثانية وشاركت صورة له من داخل أحد المستشفيات.

وكتبت جورى بكر عبر خاصية «ستوري» لحسابها الرسمى انستجرام: "تانى مرة أدخل الطوارى بأبنى أيوة فى فيروس قوى جدا جدا حبايب قلبى مش قادرين يستحملوا الطوارئ فوق بعض".

وأضافت: "ما هو يا نعلن أن فى فيروس ونقفل الحضانات يا الأهالى يكون عندهم ضمير ومتبعتش العيال على المدرسة".

وكشفت الفنانة جوري بكر عن تعرضها لإصابة قوية، أسفرت عن جرح استدعى خضوعها للخياطة بعدد 4 غرز، مؤكدة أنها تجاوزت الأمر بسلام.

وقالت جوري، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: “الحمد لله دائمًا وأبدًا، يمكن الوجع لحظة بس لطف ربنا دايم، اتعرضت لجرح واضطريت أتخيط 4 غرز، والحمد لله عدت على خير، راضية بقضاء الله وقدره، وشاكرة لكل الناس الجميلة اللي سألوا واطمنوا عليا، محبتكم دواء، وكل تعب بيعدي، وأنا الحمد لله أقوى من قبل.