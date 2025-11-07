راجل طيب وجميل.. جوري بكر تنعي والد محمد رمضان

نعت الفنانة جوري بكر والد الفنان محمد رمضان بكلمات مؤثرة، وكتبت علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ربنا يرحمه الراجل الطيب الجميل اتشرفت وقابلته قبل كده ربنا يصبركم و يصبر الوالدة.

يذكر أن أعلن الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع "إنستجرام" وفاة والده، في خبر أحزن جمهوره ومتابعيه في مصر والعالم العربي.



وكتب رمضان في منشوره: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب، وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود في المهندسين، ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر. اللهم اسكنه فسيح جناته."

ولم يكشف محمد رمضان عن تفاصيل إضافية حول أسباب الوفاة، فيما انهالت عليه رسائل التعازي والمواساة من جمهوره وزملائه في الوسط الفني، داعين للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان