بكري : الرئيس السيسي حمل الأمانة على عاتقه منذ 25 يناير .. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن ثوابت الدولة وحدودها وتعهداتها كما هي، محدش هيجرنا لأزمة أو مشكلة احنا مش عاملين حسابنا عليها، الناس من حقها تغضب يوم ما نفرط في الثوابت.

وأضاف بكري، في برنامج “حقائق وأسرار” على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس السيسي حمل الأمانة على عاتقه منذ 25 يناير وشوفت بنفسي القائد عبد الفتاح السيسي أثناء عمله لوقف الحرب على مصر والوقوف أمام جماعة الإخوان الإرهابية وحماية الدولة من السقوط.

وأشار إلى أن هناك حروب تشن من الداخل وهدفها أن محدش ينجح يريد أصحابها أن يكون الرئيس السيسي لوحده ويعمل بمفرده.

وذكر أن هذا الشعب عانى كثيرا ويريد أن يتخلص من هذه المعاناة، واليوم ما يحدث يصدم البعض ويضرب أصحاب المصالح.

وأشار إلى أن الدولة حين تتدخل ضد مشروع فاسد، يصرخ المستفيدون أما المواطن العادي يتمنى نجاح هذا المشروع.

وتابع: دورنا كإعلام أن نكون يد واحدة وبقول للناس المحايدين "يا جماعة دي بلدكم دافع عن الدولة المصرية وليس عن النظام، اختلفوا مع الحكومات ولا تختلفوا عن الوطن".

وأكد أننا لن نفشل طالما في عزيمة وإصرار، اللي يشتم يشتم واللي يقل أدبه يقل أدبه المهم البلد دي تقف على رجليها وتفضل مصانة ومؤسسات الدولة تبقى متماسكة.