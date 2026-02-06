مصطفى حسني: كثرة النعم في يد المؤمن وسيلة لإعانة الغير وفتح أبواب الرزق للآخرين

أعرب الداعية الإسلامي مصطفى حسني عن سعادته الكبيرة بالأداء المميز الذي قدمه المتسابق الصغير عبد الله عبد الموجود في برنامج «دولة التلاوة» المذاع على قناة «الحياة»، عقب تلاوته لسورة «التكاثر».

وأكد حسني أن صوت عبد الله يتمتع بروحانية خاصة تبعث على السكينة والطمأنينة، معتبرًا أن هذه النماذج الواعدة تمثل مستقبلًا مشرقًا للتلاوة المصرية الأصيلة.

السعي لزيادة الرزق

وفي حديثه عن معاني السورة، أوضح مصطفى حسني أن الإشكالية التي تطرحها «التكاثر» لا تكمن في السعي لزيادة الرزق أو تعمير الأرض، وإنما في حالة «الإلهاء» التي قد تصيب الإنسان إذا انشغل بالنعم عن ذكر الله وأداء العبادات الأساسية.

وأشار إلى أن العمل والاجتهاد وجمع المال لا يصبحان مذمومين إلا حين يطغيان على علاقة الإنسان بخالقه.

وشدد حسني على أن من يجتهد في عمله، ويحرص في الوقت نفسه على أداء الصلوات الخمس وإخراج الزكاة والصدقات، لا يُعد ممن «ألهاهم التكاثر»، مؤكدًا أن الإسلام يحث على العمل والإنتاج، وأن وفرة النعم في يد المؤمن وسيلة للخير ومساعدة الآخرين، وليست انتقاصًا من قدره أو إيمانه.

العشرة المبشرون بالجنة

واختتم الداعية الإسلامي حديثه بالإشارة إلى نماذج مضيئة من كبار الصحابة، موضحًا أن عددًا من العشرة المبشرين بالجنة كانوا من أصحاب الثراء بمقاييس عصرنا الحديث، ومع ذلك كانوا ركيزة في بناء الحضارة وخدمة المجتمع.

يقظة القلب وشكر النعمة

وأكد أن العبرة الحقيقية تكمن في يقظة القلب وشكر النعمة، وهو ما انعكس بوضوح في الروح الإيمانية التي حملتها تلاوة الطفل عبد الله عبد الموجود.