المنشد مصطفى عاطف يفتتح برنامج دولة التلاوة بأنشودة زدنى بفرط الحب فيك تحيرا

افتتح المنشد الديني مصطفى عاطف الحلقة الخامسة والعشرين من برنامج «دولة التلاوة» بأنشودة روحانية مؤثرة حملت عنوان «زدني بفرط الحب فيك تحيّرًا»، في أجواء إيمانية مميزة.

لجنة تحكيم دولة التلاوة

ويشارك في لجنة التحكيم الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، الدكتور طه عبد الوهاب خبير المقامات، الدكتور حسن عبد النبي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، الداعية الإسلامي مصطفى حسني.

ويُعد البرنامج منصة لاكتشاف ودعم المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، حيث يُعرض في تمام الساعة التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.