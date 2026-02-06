الإفتاء تعلن أسماء الفائزين في «دولة التلاوة» أثناء احتفالها باستطلاع هلال رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه سيتم إعلان أسماء الفائزين ببرنامج المسابقات"دولة التلاوة" خلال مراسم استطلاع هلال رمضان لعام 2026.

موعد استطلاع هلال رمضان

وأوضحت الإفتاء أن الإعلان عن موعد مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام سيجرى مع غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، من خلال 7 لجان شرعية وعلمية تغطي مختلف محافظات الجمهورية



وأشارت إلى أن اللجان تضم متخصصين من دار الإفتاء المصرية وهيئة المساحة والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.



وذكرت أن نتيجة استطلاع الهلال ستُذاع على الهواء مباشرة، بما يتيح للسادة المواطنين متابعة الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم.

الإعلان عن أسماء الفائزين فى “دولة التلاوة”

وكشفت عن برنامج الاحتفال المصاحب لمراسم الإعلان سيتضمن عددًا من الفعاليات الدينية والإعلامية، إلى جانب الإعلان عن أسماء الفائزين في مسابقة “دولة التلاوة”، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور نظير محمد عياد، الذي سيتولى كذلك الإعلان الرسمي عن رؤية الهلال.

وفي ختام بيانها، دعت الإفتاء إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ما تروّجه بعض المواقع الإلكترونية والجهات ومنصات التواصل الاجتماعي من معلومات قد تكون مضللة أو غير دقيقة بشأن رؤية الهلال، مؤكدة أنها الجهة الوحيدة المنوط بها شرعًا وقانونًا استطلاع هلال شهر رمضان المبارك وإعلان نتيجته رسميًا.