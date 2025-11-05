قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

جوري بكر تكشف عن تعرضها لإصابة واحتياجها لـ4 غرز: “الحمد لله عدت على خير”

يارا أمين

كشفت الفنانة جوري بكر عن تعرضها لإصابة قوية، أسفرت عن جرح استدعى خضوعها للخياطة بعدد 4 غرز، مؤكدة أنها تجاوزت الأمر بسلام.

وقالت جوري، عبر خاصية الستوري على حسابها الرسمي بموقع إنستجرام: “الحمد لله دائمًا وأبدًا، يمكن الوجع لحظة بس لطف ربنا دايم، اتعرضت لجرح واضطريت أتخيط 4 غرز، والحمد لله عدت على خير، راضية بقضاء الله وقدره، وشاكرة لكل الناس الجميلة اللي سألوا واطمنوا عليا، محبتكم دواء، وكل تعب بيعدي، وأنا الحمد لله أقوى من قبل.

تألقت الفنانة جوري بكر  في مسلسل كله بيحب مودي و الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2026.

قالت جوري بكر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": “أنا بجسد صديقة طليقة ياسر جلال خلال العمل و شخصيتي ضيفة شرف في الحلقات الأخيرة من المسلسل و لكن الدور مفاجأة و العمل كله مليء بالمفاجآت”.

وأضافت جوري بكر: "استكمل تصوير مشاهدي في مسلسل كله بيحب مودي وسعيدة بالعمل مع كل فريق العمل فريق العمل كله عظيم و الكواليس كلها تعاون وإيجابية".

مسلسل كله بيحب مودي

يذكر أن مسلسل كله بيحب مودي اخراج احمد شفيق ، تأليف أيمن سلامة ، و ابطال العمل ياسر جلال ، ميرفت أمين ، أيتن عامر ، ريهام الشناوي ، مصطفى ابو سريع ، هدي الاتربي ، مي سليم و غيرهم كثير من النجوم

