جوري بكر تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة تجمع بين البساطة والفخامة

ظهرت الفنانة جوري بكر بإطلالة راقية أثناء تواجدها في أحد المطاعم الفاخرة، وقامت بنشر صور لها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

واختارت جوري فستانًا طويلًا بتدرجات اللونين الأصفر والبرونزي، تميز بقماشه المنسوج بنقشة متموجة أضفت عليه لمسة أنثوية ناعمة.

وأكملت جوري إطلالتها بصندل مفتوح باللون الوردي الفاتح وحقيبة صغيرة بنقشة جلد الثعبان، بينما تركت شعرها الأسود منسدلًا بانسيابية على كتفيها، مع مكياج بسيط أبرز ملامحها الجذابة.

الإطلالة لاقت إعجاب جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين عبروا عن إعجابهم بذوقها الرفيع وقدرتها على المزج بين الأناقة والراحة في الوقت نفسه.

وإليكم صور جوري بكر