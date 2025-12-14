قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

مياه القناة يشرف على أعمال إصلاح الكسر المفاجئ بماسورة مغذية لمنطقة كوبري السلام

محمد الغزاوى

أشراف اللواء أ .ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، علي عمليات إصلاح الكسر المفاجئ في ماسورة المياه المغذية لكوبري السلام وقرية أبو عروق بالقنطرة شرق، حتي تمت أعمال الأصلاح واعادة تشغيل الخدمة في مدة زمنية وجيزة.

 وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة في " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس".

وقال اللواء أحمد رمضان، أنه فور تلقي البلاغ عن وجود كسر مفاجئ في ماسورة المياه المغذية لكوبري السلام وقرية أبو عروق بالقنطرة شرق، انتقل الي مكان البلاغ وتبين وجود كسر مفاجئ في ماسورة خط قطر 4 بوصة الواصل من محطة التوطين التى تبلغ طاقتها التصميمية 102 ألف م3/ يوم والتى تغذى قرى التوطين والقنطرة شرق الجديدة والقديمة، وحتي تم الانتهاء من أعمال الأصلاح بأيدى عمال الشبكات برئاسة محمد ممدوح رئيس شبكات القنطرة شرق، واعادة تشغيل الخدمة في مدة زمنية وجيزة للمواطنين.

وأكد رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف صحي بمحافظات القناة، على سرعة التحرك والتجاوب الفورى وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال او كسور مفاجئة في خطوط وشبكات مياه الشرب الرئيسية والفرعية، "، مع الالتزام بتطبيق تعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية، بالأضافة الي تقليل الفاقد من خلال أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطارها المختلفة في المحافظات الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة لمواطني إقليم القناة.

وأضاف اللواء أحمد رمضان، انه أصدر تعليماته لفرق المعامل بسحب عينات من مياه الشرب بالطرود وشبكات ومحطات المياه، ودار العبادة، والمدارس، والمقاهي، والمنازل من قطاعات" بورسعيد والإسماعيلية، والسويس"، وعمل التحليل المطلوبة وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها لعمل التحاليل المطلوبة "الكيميائية والميكروبيولوجية" يوميًا علي مدار الساعة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين.

وأشار اللواء أحمد رمضان، أننا علي استعداد كامل لمجابهة اى مشاكل قد تطرأ فى الشبكات والمحطات، لافتا على تواجد رؤساء القطاعات والمناطق ومديري العموم بكل قطاع فى مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل والتعامل الفوري مع أية مشكلات في حينها، وتواجد الكيميائيين بمعامل الشركة على مستوى محافظات القناة الثلاثة للقيام برفع العينات من المحطات والشبكات والمنازل بصورة مستمرة.

القناة بورسعيد الإسماعيلية السويس كوبرى السلام مياه الشرب والصرف الصحي

