عقبات مالية وفنية.. صفقات سوبر تعاند الأهلي في الميركاتو الشتوي
تغييرات جديدة بخريطة قيادات وزارة التربية والتعليم .. تفاصيل وأسماء
باستثمارات 100مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع متكامل للغزل والملابس بالقنطرة
اليوم.. اختتام منافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات WBLA 2025
بيان هام ..القابضة تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء
تصل لـ1000 جنيه شهريًا .. بعد انتهاء لجان الحصر ما مصير فروق الإيجارات القديمة؟|تفاصيل
خلال دقائق.. كيفية استخراج كارت غاز بدل فاقد أو تالف بدون فقد الرصيد
بعد تثبيت الفائدة.. رسوم التحويل وحدود السحب على «إنستاباي»
القابضة تكشف حقيقة تغيير عدادات الكهرباء وتحميل المواطن 12 ألف جنيه
وفاة نبيل الغول.. موعد الجنازة ومكان العزاء
نجوم الدوري المصري تحت رادار وكالات التسويق | أسماء مفاجأة
محافظ القاهرة يجرى جولة مفاجئة أعلى دائرى السلام
محافظات

ضبط أغذية منتهية الصلاحية وتحرير 25 محضرا في حملة تموينية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية بالمركز.

وأكد اللواء مهندس ياسر كمال، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة  بمحافظة الوادي الجديد، أن الحملة جاءت بشكل مفاجئ لضمان الشفافية في أداء مهمتها وبالتعاون مع إدارة التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء بالمركز. 

وأوضح أن الحملة تولت التفتيش على محلات السوق الحضاري بمدينة الفرافرة ومحلات قرى اللواء صبيح وسوق اليوم الواحد لقرية اللواء صبيح، وجرى تحرير 25 محضرا ومخالفة تموينية تنوعت بين بين ضبط أغذية منتهية الصلاحية وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمنشأة الغذائية وعدم إعلان أسعار.

على صعيد متصل، وضمن توجيهات الدكتورة سلوى مصطفى، مدير عام مديرية التموين، شنت إدارة الفرافرة بإشراف من أحمد شمس، مدير الإدارة، حملة تفتيشية شارك فيها كلٌ من: المهندس حسين مبروك، المهندس محمود حميدة، المهندس أحمد ممدوح، المهندس محمد السيد، المهندس محمد رجب، مفتشي الإدارة وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة والإدارة الصحية وهيئة سلامة الغذاء، وتركزت على عدد من محلات المواد الغذائية داخل المدينة.

واستهدفت الحملة التأكد من التزام المنشآت التجارية بالاشتراطات الصحية والقانونية، وفحص أسعار السلع المعروضة، ومراجعة مدى صلاحية المنتجات، والتحقق من شروط التخزين والعرض، إلى جانب مراجعة تراخيص المنشآت.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد تموين الوادي الجديد

