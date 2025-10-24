جوري بكر تكشف لـ صدى البلد كواليس مشاركتها في مسلسل كله بيحب مودي

تألقت الفنانة جوري بكر في مسلسل كله بيحب مودي و الذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2026.

قالت جوري بكر في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": “أنا بجسد صديقة طليقة ياسر جلال خلال العمل و شخصيتي ضيفة شرف في الحلقات الأخيرة من المسلسل و لكن الدور مفاجأة و العمل كله مليء بالمفاجآت”.

وأضافت جوري بكر: "استكمل تصوير مشاهدي في مسلسل كله بيحب مودي وسعيدة بالعمل مع كل فريق العمل فريق العمل كله عظيم و الكواليس كلها تعاون وإيجابية".



يذكر أن مسلسل كله بيحب مودي اخراج احمد شفيق ، تأليف أيمن سلامة ، و ابطال العمل ياسر جلال ، ميرفت أمين ، أيتن عامر ، ريهام الشناوي ، مصطفى ابو سريع ، هدي الاتربي ، مي سليم و غيرهم كثير من النجوم