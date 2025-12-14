بعد مسلسل دينا الشربيني.. هؤلاء الأكثر عرضة للفشل الكلوي

أثار سلسل لاترد ولاتستبدل قضية مرضى الفشل الكلوي وحجم المعاناة التي يتعرضوا لها.

وجسدت الفنانة دينا الشربيني دور البطلة في مسلسل لاترد ولاتستبدل وشاركها البطولة النجم احمد السعدني.

وتساعد معرفة الفئات الأكثر عرضة لمرض الفشل الكلوي على رفع نسب الوقاية من المرض من خلال إجراءات الفحوصات الدورية وعلاج اى مشكلة بشكل سريع.

يمكن أن يصيب الفشل الكلوي أي شخص ومع ذلك، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي إذا توفرت لديك عوامل الخطورة وهى:

يعاني من مرض السكري

ارتفاع ضغط الدم

يعاني من أمراض القلب

وجود تاريخ عائلي لأمراض الكلى

وجود بنية كلوية غير طبيعية

اصحاب البشرة السمراء

تزيد أعمارهم عن 60 عامًا

لديه تاريخ طويل في تناول مسكنات الألم ، بما في ذلك المنتجات التي لا تستلزم وصفة طبية مثل مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (NSAIDs).