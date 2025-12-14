قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أول رد من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمة التوكيل الملغي
منتدى الاستثمار المصري القطري يفتح آفاقًا جديدة للشراكات الاقتصادية
نتنياهو: عدد القتلى في هجوم سيدني يزداد
بالصور.. البنك الأهلي المصري يحتفل بالعام الجديد على طريقته الخاصة
حادث إطلاق نار في سيدني يشعل توترًا دبلوماسيًا بين إسرائيل وأستراليا | تفاصيل
إعلام عبري: فحص احتمال أن يكون هجوم سيدني ردًا على اغتيال رئيس أركان حزب الله علي الطبطبائي
نتيجة كلية الشرطة 2025.. بالأرقام التوزيع الجغرافى للطلبة المتقدمين..ورصد النتائج آليا
الكينج يدافع عن منى زكي ومروان حامد.. إيه الحكاية؟
بيراميدز يلحق بالأهلي.. فرق البرازيل عقدة الأندية المصرية بالمونديال والانتركونتيننتال
253 وحدة سكنية.. آخر موعد لحجز شقق الإسكان التعاوني للقاهرة الكبرى والسويس
محلو أوي.. تامر حسني يتعاون لأول مرة مع أحمد فهمي وأسماء جلال
نتيجة كلية الشرطة 2025.. أعداد المتقدمين والمقبولين من جميع المحافظات للعام الجديد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

باستثمارات 100مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع متكامل للغزل والملابس بالقنطرة

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

وقّع  وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الجديدة، عقد مشروع شركة "زيجيانج جيانشينج جروب Zhejiang Jiansheng Group Co. Ltd" المعروفة تجاريًا باسم "جاسان جروب JASAN Group"، وهي إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الملابس غير المخيطة والملابس الرياضية والجوارب

 وذلك لإقامة مجمع صناعي متكامل بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 300 ألف متر مربع، حيث يُقام المشروع بتكلفة استثمارية تبلغ 100 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 4.7 مليار جنيه مصري)، بتمويل ذاتي 100%، ويُنفّذ المشروع على ثلاث مراحل متتالية، ويشمل أنشطة الغزل والنسيج، وتصنيع الملابس الجاهزة والرياضية، والملبوسات بدون خياطة (Seamless)، والجوارب، والإكسسوارات، ونسيج المطاط، والصباغة، ويستهدف المشروع تصدير 90% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، بينما يُخصص 10% للسوق المحلي، ومن المقرر أن يوفّر نحو 6000 فرصة عمل مباشرة عند التشغيل الكامل، ووقّع عن الشركة السيد/ ماوي تشانغ (MAOYI ZHANG) بصفته رئيس مجلس الإدارة ومالك الشركة.

أعرب وليد جمال الدين عن ترحيبه بانضمام "جاسان جروب" إلى قائمة المستثمرين العالميين بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، مؤكدًا أن المشروع الجديد يمثل إضافة صناعية نوعية في قطاع الغزل والنسيج، خاصة وأن الشركة تمتلك سلسلة إنتاج متكاملة تمنحها قدرة تنافسية عالية من حيث الجودة والإنتاج، وأضاف أن اختيار القنطرة غرب الصناعية يعكس ما تتمتع به من جاهزية، وبنية تحتية، وتنافسية في التكلفة، وقرب من الموانئ البحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر بما يدعم النفاذية إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأشار وليد جمال الدين إلى أن إجمالي عدد المشروعات الفعلية بمنطقة القنطرة غرب الصناعية ارتفع إلى 48 مشروعًا، على مساحة إجمالية تبلغ 3,258,400 متر مربع، وبإجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 1.325 مليار دولار أمريكي، بما يتيح 69,665 فرصة عمل مباشرة، مؤكدًا استمرار جهود الهيئة في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع الملابس والمنسوجات، بما يدعم خطط زيادة الصادرات الصناعية المصرية، ويعزز مستهدفات الدولة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.

الجدير بالذكر أن شركة "جاسان جروب" تعد من أكبر الشركات العالمية في تصنيع الملابس غير المخيطة، وتدير الشركة منظومة إنتاج متكاملة تشمل الغزل والصباغة والحياكة والتطريز والطباعة والتغليف، إضافة إلى مركز بحث وتطوير متخصص، كما تمتلك الشركة اعتمادات دولية مرموقة، وتورّد منتجاتها لكبرى العلامات العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

