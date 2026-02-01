نائب وزير الاتصالات: ندرس تجارب أستراليا وبريطانيا والصين لحماية الأطفال رقميًا

قالت غادة لبيب، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تعمل على التوعية بشكل كامل وأن أى اختراع يمكن حوكمته وليس حظره أو منعه نهائيا.

جاء ذلك في كلمتها خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مشيرة إلى أن هناك مبادرات مثل أشبال مصر الرقمية.

و تابعت : "ونحن نعمل حاليا على تشريعات وحوكمة الموضوع ودرسنا بعض التجارب مثل استراليا التي تفرض حظر استخدام الأطفال للحسابات الرقمية، وكذلك المملكة المتحدة والصين حددت بعض ساعات للأطفال وكذلك اليابان والبرازيل".

و قالت نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "نستهدف أيضا الوصول لحل ونعمل على التوعية المجتمعية".

