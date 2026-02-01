القبض على المتهم بقتل كلب بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على كلب بإستخدام "عصا" مما أدى إلى نفوقه بتحريض من إحدى السيدات بالفيوم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط الظاهر بمقطع الفيديو (مقيم بدائرة مركز شرطة الفيوم)، وبحوزته (عصا خشبية "المستخدمة فى التعدى")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة المشار إليها لسابقة قيام الكلب بالهجوم عليه ، ونفى قيام السيدة المشار إليها بتحريضه على التخلص من الكلب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.





