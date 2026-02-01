نصب على مواطنين.. القبض على مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن إحدى الشركات بالجيزة لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج والاستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام (المدير المسئول عن شركة "مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الجيزة) بالنصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على مبالغ مالية منهم وإيهامهم بتوفير فرص عمل لهم "على خلاف الحقيقة" مستغلاً طبيعة عمله كونه المدير المسئول بالشركة المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.





