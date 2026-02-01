كتب دراسية بدون تصريح.. القبض على مالك مكتبة بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مكتبة، بدون ترخيص، كائنة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، بطباعة وتوزيع وبيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، تم استهداف المكتبة المُشار إليها وأمكن ضبط مالكها، وبحوزته قرابة ألفي كتاب دراسى خارجى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض.

بمواجهته بما أسفر عنه التفتيش، أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق أرباح مادية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





