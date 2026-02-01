تصريح بدفن عامل والتحفظ على 4 آخرين في حريق مصنع الجبس بـ أبو زنيمة

أصدرت جهات التحقيق بمحافظة جنوب سيناء تصريحًا بدفن العامل الذي توفي متأثرًا بإصاباته في حريق مصنع الجبس بمدينة أبو زنيمة، والذي اندلعت النيران فيه مساء أمس أثناء تنفيذ أعمال صيانة داخل المصنع، حيث جرى تسليم الجثمان لذويه عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وقررت جهات التحقيق تشكيل لجنة من السلامة والصحة المهنية، وممثلي شركة المنجنيز، لحصر التلفيات والخسائر التي لحقت بالمصنع نتيجة الحريق، إلى جانب انتداب لجنة من المعمل الجنائي لبيان أسباب وملابسات الواقعة، وطلب تحريات المباحث حول الحادث.

كما قررت جهات التحقيق التحفظ على أربعة أشخاص على ذمة التحقيقات، وهم عدد من العمال المصابين، إلى جانب مدير وصاحب شركة المنجنيز، ومشرف الشركة القائم على العمل وقت الحادث، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية.

وكان حريق هائل قد اندلع مساء أمس داخل مصنع «نجمة سيناء» للجبس بمدينة أبو زنيمة، أثناء قيام إحدى الشركات الخاصة بتنفيذ أعمال حماية وصيانة لثلاثة خزانات مازوت تمهيدًا لتشغيل فرن المصنع، ما أدى إلى انفجار الخزانات واشتداد النيران.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، بمشاركة سيارات من مدن رأس سدر وأبو رديس، إلى جانب مساهمة شركات البترول والمياه والصرف الصحي، وعدد من سيارات الأهالي، حتى تمت السيطرة على النيران ومنع امتدادها.

وأسفر الحريق عن إصابة ثلاثة عمال، جرى نقلهم إلى مستشفى رأس سدر العام، حيث تنوعت الإصابات ما بين حروق بالقدم وكسر في الحوض، قبل أن يتوفى أحد المصابين متأثرًا بإصابات عميقة داخل المستشفى، فيما لا يزال العاملان الآخران يتلقيان العلاج اللازم.

وكان مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى إخطارًا بنشوب الحريق بمصنع جبس «نجمة سيناء»، فيما فوجئ أهالي مدينة أبو زنيمة والمسافرون عبر الطريق الدولي الساحلي بتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من المصنع الواقع عند مدخل المدينة، وعلى الفور جرى إبلاغ الجهات الأمنية التي انتقلت إلى موقع الحادث لاتخاذ اللازمة.