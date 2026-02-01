إصابة ثلاثة أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

اصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ملاكي بهم على طريق ميت غمر ـ اجا بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة وإصابة ثلاثة اشخاص على طريق ميت غمر-اجا، بالقرب من كوبرى بشلا.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الحادث وتبين إصابة كلا من عماد محمد يحيى 22 عاما مقيم كفر النعمان ميت غمر بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة

يوسف محمود لطفي عيسي 18 عاما وإصابته ما بعد الارتجاج

و احمد صلاح علي منصور 17 عاما واصيب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم

وجميعهم مقيمين في كفر النعمان بميت غمر.

ةتم نقل المصابين الى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.