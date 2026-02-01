محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي ويشدد على تلبية احتياجات المواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل به وآلية تلقي طلبات المواطنين والتعامل معها من خلال خدمة الشباك الواحد، وأكد أن المركز لخدمة المواطنين وتذليل كافة العقبات أمام تلقيهم الخدمات.

و تابع المحافظ إجراءات استقبال المواطنين وآليات التعامل مع طلباتهم، مشددًا على ضرورة حسن الاستقبال والتعامل معهم، وسرعة إنهاء مصالحهم بالتنسيق الكامل بين الإدارات التنفيذية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد المحافظ أن "أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين في مختلف القطاعات، ونحن حريصون على الاستجابة الفورية لكل شكوى أو مطلب يتم تقديمه.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكداً أن التفاعل المباشر مع المواطنين يعد أساس العمل التنفيذي، بما يضمن تحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الخدمات، وأشار إلى أن المركز التكنولوجي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس وتحقيق مبدأ الشفافية في تقديم الخدمة.