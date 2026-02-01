قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس في مصر..نشاط رياح وأتربة وأمطار خفيفة ودرجات الحرارة مستقرة
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي ويشدد على تلبية احتياجات المواطنين

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة، لمتابعة سير العمل به وآلية تلقي طلبات المواطنين والتعامل معها من خلال خدمة الشباك الواحد، وأكد أن المركز لخدمة المواطنين وتذليل كافة العقبات أمام تلقيهم الخدمات.

و تابع المحافظ إجراءات استقبال المواطنين وآليات التعامل مع طلباتهم، مشددًا على ضرورة حسن الاستقبال والتعامل معهم، وسرعة إنهاء مصالحهم بالتنسيق الكامل بين الإدارات التنفيذية ومديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد المحافظ أن "أجهزة المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين في مختلف القطاعات، ونحن حريصون على الاستجابة الفورية لكل شكوى أو مطلب يتم تقديمه.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكداً أن التفاعل المباشر مع المواطنين يعد أساس العمل التنفيذي، بما يضمن تحقيق رضا المواطن وتحسين جودة الخدمات، وأشار إلى أن المركز التكنولوجي يهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقليل التكدس وتحقيق مبدأ الشفافية في تقديم الخدمة.

الدقهلية محافظ ديوان عام مركز تكنولوجي

