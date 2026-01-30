محافظ الدقهلية: حديقة الأسرة بالمنصورة متنفس للعائلات ومجهزة بمناطق ترفيهية للأطفال

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن حديقة الأسرة بشارع الجيش بحي شرق المنصورة، تمثل متنفسا جديدا للعائلات ومجهزة بمناطق ترفيهية للأطفال ومساحات خضراء، ومناطق للأسر والعائلات، مشددا على ضرورة التعاون في الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للحديقة لخدمة أهلنا.

وأوضح المحافظ أن هذا المشروع الحضاري الطموح يهدف إلى توفير متنفس جديد للعائلات، وتقديم مساحة خضراء آمنة ومناسبة لجميع أفراد الأسرة، وأشار إلى أن الحديقة تمثل نقطة جذب جديدة، وتساهم في توفير بيئة ترفيهية عائلية لائقة، ومجهزة بمناطق ترفيهية للأطفال ومساحات خضراء تعكس المظهر الحضاري.

وأكد ضرورة تعاون أبناء المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للحديقة، لضمان استمرارها في تقديم خدماتها بشكل دائم، بما يضمن تمكين الأسر من قضاء أوقات ممتعة في جو أسري آمن وهادئ.

و أكد الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، أن العمل الخدمي بالحديقة من جانب الحي يجري على قدم وساق لاستمرار توفير مختلف الخدمات والرعاية للمترددين على الحديقة، والتي تعمل ابتداءا من الساعة 8 صباحا وحتى العاشرة مساءا يوميا، مقابل تذكرة دخول قيمتها 5 جنيهات.

وأوضح رئيس حي شرق المنصورة أن الحديقة تستقبل جميع المواطنين طوال اليوم وتحتضن المناسبات الاجتماعية والعائلية في جو أسري ومناخ آمن وإمكانيات لائقة بالمناسبات السعيدة.