قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: مصر تدعو لإنشاء صندوق أفريقي لتمويل مشروعات تدعم النمو الاقتصادي
إمساكية رمضان 2026.. مواعيد السحور والإفطار وعدد ساعات الصيام
الرئيس السيسي يرحب بالقضاة والدورات الجديدة بالأكاديمية العسكرية: "فترة بناء وتطوير لخدمة الوطن"
الأهلي مبيضيعش وقت | رحيل نجم الفريق رسميا.. ماذا حدث؟
عقوبة من يعطل مصالح الناس ويقسو عليهم.. خطيب المسجد النبوي يحذره
آخر تحديث لـ سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 30 يناير 2026
جنوب أفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه
هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها
السيد البدوي لـ صدى البلد: أثق في عمومية الوفد وسافوز برئاسة الحزب للمرة الثالثة.. شاهد
رحل فجأة .. الموت يُسدل الستار على صوت طارق شحتة بشرم الشيخ
حقيقة استيراد مصر للتمور الإسرائيلية .. وزارة الزراعة ترد
صوت الحارة الذي لم يغب.. كنز الغيطاني يعيد نجيب محفوظ إلى شاشة معرض الكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية: استمرار الأسعار المخفضة بالمعرض الدائم للسلع الغذائية بالمنصورة

معرض سلع
معرض سلع
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار عمل المعرض الدائم للسلع الغذائية يوميا حتى ساعات الليل، أمام مصنع الألبان القديم بشارع قناة السويس بالمنصورة، استجابة لطلب المواطنين، لتوفير المنتجات الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، تلائم دخل الأسر المتوسطة ومحدودي الدخل، بالتنسيق مع وزارة التموين.

وأشار محافظ الدقهلية إلى ، أن هناك تخفيضات على أسعار السلع المختلفة بأسواق المعرض الدائم، تصل لأكثر من 20%، ويضم أكثر من 13 شركة عارضة ومصنع، إلى جانب تخفيضات على أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم، بالإضافة إلى منفذ جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك في إطار العمل على توفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية، والتوسع في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من السلع المختلفة.

كما تجري تخفيضات على اللحوم، وعروض على البيض الأبيض والأحمر بأسعار تتراوح بين 110 حتى 120جنيه للطبق، وتتراوح أسعار الأسماك  بين 40 إلى 120جنيه، وأسعار مميزة للزيوت والسكر والأرز، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تيسير وصول السلع إلى التجمعات السكنية، حيث يمكن للمواطنين شراء احتياجاتهم اليومية بسهولة، ما يسهم فى خفض الأسعار في الأسواق التقليدية وتوفير خيارات أكثر للمستهلك.

 حيث يقوم بالإشراف على السوق بشارع قناة السويس، الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة ونوابه، ومتابعة الأسعار من  علي حسن وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية،  محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة،  نانسي عبد القادر من إدارة المتابعة، وذلك للمتابعة المستمرة لحركة البيع والتداول وضبط الأسعار بالمعرض.

الدقهليه محافظه محافظ تموين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجنيه الهذب

نزل 2700 جنيه.. هبوط سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 30-1-2026

أسعار الذهب اليوم

720 جنيها| زيادة جديدة في أسعار الذهب اليوم الجمعة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 30-1-2026

صورة ارشيفية

أسعار الذهب تخسر 500 جنيها.. تفاصيل

إمام عاشور

رفض الاعتذار.. تجميد إمام عاشور وعقوبة جديدة بفرمان من توروب| تطور خطير

إمام عاشور

عرضه للبيع فورا.. رضا عبد العال يهاجم الأهلي بسبب عقوبة إمام عاشور

عبدلله السعيد

سبب غياب عبدالله السعيد عن مباراة الزمالك والمصري بالكونفدرالية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يؤدي صلاة الفجر بمقر الأكاديمية العسكرية المصرية

ترشيحاتنا

صلاة الجمعة

وزيرا الأوقاف والداخلية يشهدان صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة .. صور

عبادة خفية

عبادة خفية تكتب لك في صحائف عملك.. خطيب المسجد النبوي: شرف عظيم بلحظة

أ.د. ربيع الغفير

خطيب الجمعة: شعبان شهر رفع الأعمال واستجابة الدعوات وتفريج الكربات

بالصور

قومي المرأة بالشرقية ينفذ 300 جلسة دوار استفاد منها 15 ألف مواطن

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى سلطنة عمان

زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان
زيارة رئيس الأركان لسلطنة عمان

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تكثف جهودها للإرتقاء بمنظومة الإنارة العامة بالشوارع والطرق الرئيسية

إنارة
إنارة
إنارة

زيارة إشرافية من وزارة الصحة الي مستشفى فاقوس تمهيداً لتكويد قسطرة القلب

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

هاني رمزي

هاني رمزي عن وفاة والدته: انهرت في البداية وكأني طفل عاوز حضنها

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي: جوهر الفكرة من وراء الأكاديمية العسكرية هو عمل برنامج للتطوير والتحديث

الرئيس السيسي

بث مباشر.. كلمة الرئيس السيسي بـ الأكاديمية العسكرية

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: بدون تعليم جيد لن نحقق أهدافنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد