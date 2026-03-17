شاله بالعربية.. القبض على المتهم بالتعدى على فرد أمن بأحد المولات بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام قائد سيارة ملاكى بمحاولة دهس آخر بالشرقية.

بالفحص، تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد الظاهرين بمقطع الفيديو، وهو فرد أمن إدارى، وأحد الأشخاص.

وبسؤال فرد الأمن، قرر أنه حال قيامه بمباشرة عمله بساحة الانتظار الخاصة بأحد المولات وإرشاد السيارة المشار إليها بالسير فى الاتجاه الصحيح للخروج من المول قام بالاصطدام به وحمله على مقدمة السيارة والسير به دون حدوث إصابات.

أمكن ضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لاختصار الطريق.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية.