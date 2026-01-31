قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الذهب يفاجئ الجميع اليوم.. أسعار جرام كافة الأعيرة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز والقنوات الناقلة
موعد مباراة الأهلي ويانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الجيش السوداني يصد هجمات بمسيّرات على مدينة الأبيض ويتقدم ميدانيًا في كردفان
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد العمل بمخبز المحافظة الكبير و الافرنجي "الفينو"

جوله لمحافظ الدقهلية
جوله لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،سير العمل بمخبز المحافظة الكبير الكائن بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انتظام الخدمة وتوفير الخبز للمواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

وشدد محافظ الدقهلية على منع صرف حصة الخبز المدعم لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في التوزيع.

وأكد المحافظ أن تشغيل مخبز المحافظة الكبير يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وإمكانية تعميمها بمراكز المحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية، مشيرا إلى أن المخبز يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى نفاذ الكمية المقررة من الدقيق.

كما تفقد  الفرن الافرنجي بذات المكان مشددا على الالتزام بوزن الرغيف الفينو 35 جرام بواحد جنيه، وكلف المحافظ، المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف على تشغيل مخبز المحافظة، بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المخبز، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، وجودة الرغيف، وحسن معاملة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي تجاوزات.

كما وجه محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بمتابعة مستوى النظافة بمحيط المخبزين على مدار اليوم.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه جار دراسة تعميم المخابز الكبرى التابعة للمحافظة في جميع مراكز ومدن المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين في صرف حصصهم من الخبز المدعم على مدار اليوم.

الدقهلية محافظه مخبز الفينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

جثة بالبحيرة

بسبب خلافات أسرية.. زوجة تنهي حياة زوجها بـ "مقص" في البحيرة

ترشيحاتنا

سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب يسجل 59 ألف جنيه الآن

موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم

المبلغ حسب المنطقة.. متى تبدأ زيادة الإيجار القديم؟

اضرار تناول الخبز

ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول الخبز؟

بالصور

التنفيذ 75٪.. استمرار أعمال إنشاء مستشفى أبو كبير المركزي بتكلفة 800 مليون جنيه

مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير
مستشفى ابوكبير

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟
ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء
الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟
ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

فيديو

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

الأطعمة السحرية لتقليل الأكسدة وتحسين الخصوبة لدى الرجال والنساء

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

ليه الوزن بيرجع بعد الريجيم؟

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟ الحقيقة العلمية وراء اختيار النوع والكمية

هل الفاكهة مسموحة أم ممنوعة أثناء الدايت؟.. إليك النوع والكمية المناسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

المزيد