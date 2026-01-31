محافظ الدقهلية يتفقد العمل بمخبز المحافظة الكبير و الافرنجي "الفينو"

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،سير العمل بمخبز المحافظة الكبير الكائن بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة، للاطمئنان على انتظام الخدمة وتوفير الخبز للمواطنين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

وشدد محافظ الدقهلية على منع صرف حصة الخبز المدعم لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في التوزيع.

وأكد المحافظ أن تشغيل مخبز المحافظة الكبير يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وإمكانية تعميمها بمراكز المحافظة، مشددًا على استمرار المتابعة الميدانية لضمان تقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية، مشيرا إلى أن المخبز يعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى نفاذ الكمية المقررة من الدقيق.

كما تفقد الفرن الافرنجي بذات المكان مشددا على الالتزام بوزن الرغيف الفينو 35 جرام بواحد جنيه، وكلف المحافظ، المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف على تشغيل مخبز المحافظة، بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المخبز، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، وجودة الرغيف، وحسن معاملة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي تجاوزات.

كما وجه محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بمتابعة مستوى النظافة بمحيط المخبزين على مدار اليوم.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه جار دراسة تعميم المخابز الكبرى التابعة للمحافظة في جميع مراكز ومدن المحافظة لتخفيف العبء عن المواطنين في صرف حصصهم من الخبز المدعم على مدار اليوم.