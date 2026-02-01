قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

متحف أم كلثوم بالمنصورة .. هدية لأبناء الدقهلية وافتتاحه في عيدها القومي

همت الحسينى

تظل كوكب الشرق أم كلثوم علامة بارزة في تاريخ الفن الذى  لا يُنسى ولأنها من أبناء الدقهلية وتزامنًا مع عيدها القومى سيتم عمل متحف لها بقصر ثقافة المنصوره عقب تطويره ودور القوة الناعمة في بناء الوعي المجتمعي.

محافظ الدقهلية،  اقتراب افتتاح متحف خاص بكوكب الشرق أم كلثوم داخل قصر ثقافة

و أعلن اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، عن قرب افتتاح متحف خاص بكوكب الشرق أم كلثوم داخل قصر ثقافة المنصورة، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة الدقهلية، الذي يوافق الثامن من فبراير من كل عام، تخليدًا لذكرى الانتصار التاريخي لأهالي المنصورة على الحملة الصليبية السابعة.

المتحف يمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي بالمحافظة

وأكد محافظ الدقهلية أن إنشاء متحف يحمل اسم وقيمة أم كلثوم يأتي تقديرًا لمسيرتها الفنية والوطنية، باعتبارها واحدة من أهم رموز الفن المصري والعربي، مشيرًا إلى أن المتحف يمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي بالمحافظة، ويسهم في توثيق تاريخ أحد أبرز أعلام الدقهلية، حيث وُلدت كوكب الشرق بقرية طماي الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوين.

 المتحف يضم عددًا من المقتنيات والوثائق والصور النادرة التي تحكي مسيرة أم كلثوم الفنية، 

وأوضح المحافظ أن المتحف من المقرر أن يضم عددًا من المقتنيات والوثائق والصور النادرة التي تحكي مسيرة أم كلثوم الفنية، إلى جانب تسجيلات وأعمال توثق دورها الوطني وتأثيرها في الوجدان المصري والعربي، لافتًا إلى أن اختيار قصر ثقافة المنصورة كموقع للمتحف يعكس الحرص على إعادة إحياء الدور الثقافي للمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة بالمحافظات.

وجاء إعلان المحافظ خلال لقاء رسمي بحضور قيادات تنفيذية وأكاديمية، حيث أكد أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية الثقافية بمحافظة الدقهلية، ودعم الأنشطة الفنية والتراثية، وربط الأجيال الجديدة بتاريخ رموزهم الوطنية والفنية، بما يعزز الانتماء والهوية.

ويأتي مشروع متحف أم كلثوم في إطار اهتمام الدولة بالحفاظ على الرموز الفنية وتخليد تاريخها، باعتبار الثقافة والفن أحد أهم أدوات بناء الوعي ومواجهة الأفكار المتطرفة، فضلاً عن دعم السياحة الثقافية داخل المحافظات.

ومن المتوقع أن يشكل المتحف، عقب افتتاحه رسميًا خلال احتفالات العيد القومي للدقهلية، نقطة جذب للزائرين والمهتمين بتاريخ الفن المصري، وأن يسهم في ترسيخ مكانة المنصورة كعاصمة ثقافية بارزة في دلتا مصر.

