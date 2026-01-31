رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صانعة محتوى بالدقهلية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بصورة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة جمصة بالدقهلية وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتواءه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها إعترفت بنشرها مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية ، وكذا قيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادى وبدون تمييز.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









