حالة الطقس في مصر..نشاط رياح وأتربة وأمطار خفيفة ودرجات الحرارة مستقرة
شيخ الأزهر: هيئة كبار العلماء ترفض حرمان المرأة من الميراث أو المساواة مع الرجل
19 أبريل.. استئناف شاكر محظور على حكم حبسه عامين بتهمة نشر فيديوهات خادشة
الإمام الأكبر: مؤتمر الأزهر لتعزيز حقوق المرأة يسبح ضد أمواج تريد تدمير الأسرة الشرقية
شيخ الأزهر: الأسر البسيطة تعاني من الاستدانة لتوفير المهور رغم تيسير النبي ﷺ
شيخ الأزهر: يجب تعويض الزوجة عن مساهمتها بثروة زوجها في حالة الطلاق أو الوفاة
شيخ الأزهر يحيي صمود المرأة الفلسطينية: بطلة وشجاعة هزمت إرادة جيوش عاتية
مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026
مدبولي: الرئيس السيسي لديه اقتناع راسخ بأن تمكين المرأة ركيزة أساسية لبناء الدولة الحديثة
شيخ الأزهر يدعو إلى يسر المهور وتيسير الزواج وعودته لصورته البسيطة التي حث عليها الإسلام
الصادرات غير البترولية تصل 48.5 مليار دولار بزيادة 17%.. والعجز التجاري يتراجع 9%.. تفاصيل
إندونيسيا: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي إلى 64 قتيلا.. والسلطات تواصل البحث عن 16 مفقودًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة الكبير بالمنصورة.. ويوجه بالالتزام بالوزن المقرر للرغيف

جولة لمحافظ الدقهلية
جولة لمحافظ الدقهلية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مخبز المحافظة الكبير بشارع عبد السلام عارف بجوار سوق الجملة بمدينة المنصورة، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على انتظام منظومة الخبز وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وحرص محافظ الدقهلية على الاستماع إلى المواطنين المترددين على المخبز، للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا اهتمام المحافظة بتقديم خدمة تموينية جيدة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوقهم.

وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية المستمرة تأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات التموينية، وضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المقررة، بما يسهم في توفير الخبز بصورة منتظمة وتخفيف الضغط عن باقي المخابز.

وشدد على أهمية الحفاظ على جودة المنتج ومتابعة الالتزام بالوزن المقرر للرغيف والحصة المقررة لكل مواطن، والحرص على نظافة المكان، وحسن معاملة المواطنين، مشيرًا إلى أن كرامة المواطن وجودة الخدمة تمثلان أولوية قصوى لا تهاون فيها.

وأوضح المحافظ أن تشغيل مخبز المحافظة الكبير يأتي ضمن خطة شاملة لدعم منظومة الخبز بالمحافظة، وتحقيق الاستقرار في تقديم الخدمة التموينية للمواطنين، مؤكدًا استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأداء ميدانيًا وضمان تذليل أي معوقات.

رافق محافظ الدقهلية خلال تفقده المخبز؛ علي حسن، وكيل وزارة التموين، ومحمد أمين، رئيس حي غرب المنصورة، واللواء عمرو عبد الرحمن، المشرف العام على أعمال المخبز، ووليد حلمي، مدير إدارة النظافة بالحي.

الدقهلية محافظه مخبز التموين

