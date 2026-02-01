موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين

تقام صلاة الجنازة على المغفور لها بإذن الله السيدة خديجة أبو العينين بعد صلاة ظهر الغد الإثنين من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، والعزاء بعد الجنازة بالمسجد بناء على وصية السيدة الراحلة رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، وألهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

وتوفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة مربية الأجيال خديجة أبو العينين – مُؤسسة مدارس أم المؤمنين - شقيقة النائب محمد أبو العينين- عصر اليوم الأحد بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الصالح وتربية النشء حتى اللحظات الأخيرة من حياتها جعله الله في ميزان حساناتها .