إصابات في جنوب لبنان إثر قصف إسرائيلي لسيارة بطائرة مسيرة
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين

السيدة الراحلة خديجة أبو العينين
السيدة الراحلة خديجة أبو العينين

تقام صلاة الجنازة على المغفور لها بإذن الله السيدة خديجة أبو العينين بعد صلاة ظهر الغد الإثنين من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، والعزاء بعد الجنازة بالمسجد بناء على وصية السيدة الراحلة رحمها الله وأسكنها فسيح جناته، وألهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان. وإِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

وتوفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة مربية الأجيال خديجة أبو العينين – مُؤسسة مدارس أم المؤمنين -  شقيقة النائب محمد أبو العينين- عصر اليوم الأحد بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الصالح وتربية النشء حتى اللحظات الأخيرة من حياتها جعله الله في ميزان حساناتها .

صلاة الجنازة السيدة خديجة أبو العينين صلاة ظهر مسجد الشرطة الشيخ زايد العزاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

جامعة المنيا

بقرار جمهوري.. تعيين أبوالخير عميدا لكلية الآداب وسلطان للتربية بجامعة المنيا

جانب من الفعاليات

محافظ كفر الشيخ: افتتاح معرض مشروعك للحرف اليدوية والتراثية ببيلا.. صور

ارشيفيه

إصابة ثلاثة أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالدقهلية

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

