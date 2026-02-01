قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيقاف حسام عبد المجيد.. عقوبات الجولة السادسة عشر من دوري nile
منتخب مصر يرد على شائعات حرمان إمام عاشور من المونديال بسبب الأهلي
أسرة موقع صدى البلد الإخباري تنعى الحاجة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
موعد ومكان صلاة الجنازة على السيدة خديجة شقيقة النائب محمد أبو العينين
الترجي التونسي يتعادل مع سيمبا التنزاني 2-2 في دوري أبطال أفريقيا
يواصل الانخفاض .. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات المسائية اليوم
رئيس الوزراء يلتقي وزير الكهرباء لاستعراض عددٍ من ملفات العمل
وزيرا الزراعة والتموين يفتتحان غدا معرضا لطرح السلع بأسعار مخفضة
زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
أساء لـ فاتن حمامة وشادية.. اتحاد النقابات الفنية يحيل هاني مهنا للتحقيق
وزير التعليم العالي: صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء كليات بالجامعات
إعداد منتخب مصر وكأس الأمم الأفريقية.. قرارات مجلس إدارة اتحاد كرة القدم اليوم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زيادات جديدة أثارت قلق الناس.. لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟

لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
لماذا ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة في مصر؟
إسراء عبدالمطلب

مع مطلع عام 2026، عاد ملف أسعار الهواتف المحمولة في مصر إلى الواجهة بقوة، بعد موجة ارتفاعات جديدة أثارت قلق المستهلكين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة وتراجع القدرة الشرائية. 

وجاءت هذه الزيادات بالتزامن مع قرارات تنظيمية محلية، وتحوّلات عالمية عميقة في صناعة التكنولوجيا، يتصدرها التوسع غير المسبوق في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أعاد طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل أسعار الهواتف خلال العام الجاري والأعوام المقبلة.

قرارات محلية تضيف ضغوطًا جديدة

شهدت أسعار الهواتف الذكية في مصر ارتفاعًا ملحوظًا مع بداية عام 2026، في أعقاب قرار إنهاء الإعفاء الضريبي للهواتف الواردة من الخارج للاستخدام الشخصي، وهو ما انعكس مباشرة على السوق، وأثار مطالبات بضرورة تشديد الرقابة على آليات التسعير، خاصة مع اتساع الفجوة بين الأسعار المحلية ونظيراتها في عدد من الأسواق الإقليمية.

وبالنسبة للمستهلكين الذين يخططون لتغيير هواتفهم خلال عام 2026 أو 2027، تشير المؤشرات إلى أن الموجة المقبلة من الأجهزة قد تأتي بأسعار أعلى، ما يدفع كثيرين إلى التفكير في الادخار المبكر أو تأجيل قرارات الشراء، في ظل متغيرات عالمية لا تبدو مؤقتة.

الذكاء الاصطناعي… السبب غير المتوقع

بحسب دراسة حديثة صادرة عن مؤسسة Counterpoint خلال 2026، فإن الطلب المتسارع على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أصبح أحد العوامل الرئيسية المؤثرة على أسعار الهواتف الذكية. فمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي العملاقة، التي تستهلك كميات هائلة من الطاقة والمكونات الإلكترونية، باتت تعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية بهدوء ولكن بعمق.

وتعتمد الهواتف الذكية الحديثة وخوادم الذكاء الاصطناعي المتقدمة على النوع نفسه من رقائق الذاكرة، لا سيما DRAM، وهي عنصر أساسي لضمان الأداء السلس سواء في تشغيل التطبيقات والألعاب أو في معالجة البيانات الضخمة داخل مراكز البيانات. 

ومع تحقيق خوادم الذكاء الاصطناعي، خاصة المعتمدة على أنظمة "إنفيديا"، هوامش ربح أعلى لموردي الذاكرة، باتت الأولوية لهذه القطاعات على حساب الإلكترونيات الاستهلاكية.

أزمة ذاكرة تمتد حتى 2026

تشير تقديرات محللي Counterpoint إلى أن هذا الخلل في سلاسل التوريد لن ينتهي سريعًا، بل من المرجح أن يستمر ويتفاقم خلال عام 2026، مع توقعات بارتفاع أسعار الذاكرة بنسبة قد تصل إلى 40% خلال النصف الأول من العام، ما يفرض ضغوطًا إضافية على تكاليف التصنيع.

وقد انعكس ذلك بالفعل على قائمة مكونات التصنيع (BoM)، حيث كانت الهواتف الاقتصادية الأقل من 200 دولار الأكثر تضررًا، بعدما ارتفعت تكاليف إنتاجها بنسبة تتراوح بين 20% و30% خلال عام واحد. كما طالت الزيادات الهواتف المتوسطة والفاخرة، بنسب تراوحت بين 10% و15%.

تداعيات عالمية ومحلية

مع استمرار ارتفاع التكاليف، تتوقع Counterpoint أن تنكمش شحنات الهواتف الذكية عالميًا بنسبة 2.1% خلال 2026، خلافًا لتوقعات سابقة كانت ترجّح تحقيق نمو محدود. كما تشير التقديرات إلى أن متوسط سعر بيع الهواتف عالميًا قد يرتفع بنسبة 6.9% خلال العام نفسه، مع انتقال العبء في النهاية إلى المستهلك.

وفي حين تمتلك شركات كبرى مثل آبل وسامسونج قدرة أكبر على امتصاص هذه الضغوط بفضل حجمها ونفوذها في سلاسل التوريد، تواجه الشركات الأصغر، خصوصًا العاملة في الفئة الاقتصادية والمتوسطة، تحديات أكبر. وقد يدفعها ذلك إلى تقليص بعض المواصفات أو إعادة استخدام مكونات أقدم للحفاظ على القدرة التنافسية.

المستهلك أمام واقع جديد

بالنسبة للمستهلك المصري في 2026، تبدو الصورة أقل تفاؤلًا، إذ قد تصبح الأسعار المرتفعة، والمواصفات الأقل نسبيًا، واقعًا معتادًا خلال العامين المقبلين. ومع محدودية البدائل وغياب المنافسة الخارجية المباشرة، قد تكون الهواتف الحالية خيارًا أكثر توفيرًا لفترة مؤقتة، إلى أن تتضح ملامح السوق العالمية ويستقر مسار سلاسل الإمداد من جديد.

ومن جانبه، قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول والاتصالات بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن ارتفاع أسعار الهواتف في السوق المصري مؤخراً لا يستند إلى أي مبرر اقتصادي، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين الأسعار المحلية ونظيراتها في دول الخليج.

وأوضح محمد طلعت، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن السبب الرئيس للزيادة التي بلغت نحو 20% يعود إلى التحول العالمي لصناعة مكونات الذكاء الاصطناعي (AI) الأكبر حجماً والأعلى ربحاً، ما قلل المعروض من المكونات التقليدية ورفع تكلفتها، مؤثرًا مباشرة على أسعار الهواتف في مصر.

وأشار إلى أن الأسعار في مصر أعلى من الخليج، مع فوارق قد تصل في بعض الأجهزة إلى 40 ألف جنيه، رغم أن ضريبة القيمة المضافة أقل، مؤكداً أن محدودية المنافسة واحتكار عدد قليل من المصنعين يضاعف العبء على المستهلك.

ودعا طلعت إلى تشكيل لجنة رقابية عليا تضم شعبة المحمول، وجهاز حماية المنافسة، وجهاز حماية المستهلك، ولجنة من مجلس النواب لمراقبة الأسعار ومنع أي ممارسات غير عادلة، محذراً من استمرار تأثير أزمة المكونات العالمية وارتفاع الأسعار مستقبلًا، ومؤكداً صعوبة الخيارات المتاحة أمام المستهلكين.

أسعار الهواتف الهواتف الهواتف المحمولة أسعار الهواتف الذكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

هبوط قوي .. أسعار الذهب اليوم الأحد في مصر

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

الدواجن

ارتفاع كبير في أسعار الدواجن اليوم.. مفاجأة بسعر الكيلو الآن

كف سلمى الشعراوي

«كف إيدي اتقطع».. إصابة فتاة تكشف كواليس الإهمال داخل ماركت شهير بأكتوبر | تفاصيل

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

الزمالك

مُعلّق رياضي: الزمالك بطلاً للقرن.. والأبيض مصدر للمتعة الكروية

ترشيحاتنا

ريهام حجاج

فستان بـ75 ألف جنيه وعقد يتجاوز 7 ملايين.. ريهام حجاج تخطف الأنظار في حفل المتحدة

داليا البحيري

بعد تصدرها التريند.. تفاصيل عملية تجميل داليا البحيري

جهاد البنا

بعد شهر من ميلاده .. جهاد البنا تنعي طفلها يوسف بكلمات حزينة ومؤثرة

بالصور

درة تخطف الأنظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة
درة تخطف الانظار بـ القطيفة فى حفل المتحدة

بيطرى الشرقية يضبط 8 أطنان لحوم ودواجن مجهولة المصدر

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب
الأكاديمية الطبية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للقلب بالتعاون مع الجمعية المصرية لأمراض القلب

القوات المسلحة ومحافظة الجيزة توقعان اتفاقية لتطوير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة للقوات المسلحة توقع عقد إتفاق مع محافظة الجيزة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

داليا البحيري

حاسة إني رجعت صغيرة.. داليا البحيري تكشف تفاصيل خضوعها لعملية التجميل

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ابراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن وطهران.. وحرب الخيارات الصعبة!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

المزيد